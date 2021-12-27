Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 ▶ Новорічний плейлист 👩 "Воєннік" для жінок 🚷 Справа Порошенка
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Долар в Україні подешевшав: що буде з валютою перед Новим роком

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Team Lead Гроші Сьогодні
27 грудня, 17:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 28 грудня
Розповідаємо, до якого курсу готуватись українцям
Розповідаємо, до якого курсу готуватись українцям / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на вівторок, 28 грудня:

24.1228.12Зміна
1 долар США27,27 грн 27,23 грн -0,04
1 євро30,84 грн 30,82 грн -0,02

Порівняно з курсом НБУ на п'ятницю, 24 грудня, долар упав на 4 копійки, а євро – на 2 копійки.

Реклама

Що буде з курсом долара найближчим часом

Як раніше розповів керівник EXANTE Україна Володимир Позній, останнім часом курс гривні зазнав серйозного тиску, безпосередньо викликаного геополітичними причинами, і який був посилений сезонною слабкістю.

Він вважає, що протягом грудня-січня курс гривні повернеться до рівня 26,50, проте якщо не буде якихось різких сплесків геополітичної напруги.

Як ми писали раніше, на котирування міжбанку у грудні можуть вплинути три фактори: перекази трудових мігрантів, ситуація з ОРДЛО, прибутковість ОВДП та споживча інфляція.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
ТОП публікацій
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Ринок праці
Гід з пошуку роботи: швидко та ефективно
Отримати картки з порадами
МАЙБУТНЄ ПОРЯД
Як нові технології змінюють теплову енергетику
Поїхали!
Новорічні лайфхаки
Обирай "свідомі" подарунки
Відкрити мішок
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.27

Російський рубль (₽)

0.3709

Євро (€)

30.85

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Опитування
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Що по 💸 у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто рахуватиме гроші
Авіатури
Куди летимо? У Тель-Авів!
Дізнатись про новий напрямок
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
27,98
19,23
30,75
29,98
28,98
19,48
33,49
30,55
29,81
18,76
33,99
30,96
30,15
19,64
33,99
30,96
30,15
19,36
33,99
30,96
30,15
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти