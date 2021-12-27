Долар в Україні подешевшав: що буде з валютою перед Новим роком

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 28 грудня

Розповідаємо, до якого курсу готуватись українцям / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на вівторок, 28 грудня:

24.12 28.12 Зміна 1 долар США 27,27 грн 27,23 грн -0,04 1 євро 30,84 грн 30,82 грн -0,02

Порівняно з курсом НБУ на п'ятницю, 24 грудня, долар упав на 4 копійки, а євро – на 2 копійки.

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Що буде з курсом долара найближчим часом

Як раніше розповів керівник EXANTE Україна Володимир Позній, останнім часом курс гривні зазнав серйозного тиску, безпосередньо викликаного геополітичними причинами, і який був посилений сезонною слабкістю.

Він вважає, що протягом грудня-січня курс гривні повернеться до рівня 26,50, проте якщо не буде якихось різких сплесків геополітичної напруги.

Як ми писали раніше, на котирування міжбанку у грудні можуть вплинути три фактори: перекази трудових мігрантів, ситуація з ОРДЛО, прибутковість ОВДП та споживча інфляція.