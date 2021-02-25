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Доллар в Украине подешевел, а курс евро рванул вверх

25 февраля, 16:18

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 26 февраля

На пятницу, 26 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

25.0226.02Изменение
1 доллар США27,95 грн27,93 грн- 0,02
1 евро33,93 грн34,15 грн+ 0,22
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По сравнению со значениями 25 февраля доллар подешевел на две копейки после роста курса на три копейки в предыдущий банковский день. Но за неделю с 19 по 26 февраля официальная гривня все же ослабла по отношению к американской валюте на восемь копеек.

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А евро 26 февраля стал существенно дороже. Курс вырос сразу на 22 копейки и поднялся выше психологической отметки в 34 гривни впервые с 1 февраля.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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