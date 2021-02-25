Долар в Україні подешевшав, а курс євро рвонув угору

На п'ятницю, 26 лютого, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

25.02 26.02 зміна 1 долар США 27,95 грн 27,93 грн - 0,02 1 євро 33,93 грн 34,15 грн + 0,22

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Порівняно зі значеннями 25 лютого долар подешевшав на дві копійки після зростання курсу на три копійки попереднього банківського дня. Але за тиждень з 19 по 26 лютого офіційна гривня все ж ослабла проти американської валюти на вісім копійок.

А євро 26 лютого став істотно дорожче. Курс зріс одразу на 22 копійки і піднявся вище за психологічну позначку в 34 гривні вперше з 1 лютого.

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Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

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