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Долар в Україні подешевшав, а курс євро рвонув угору

25 лютого, 16:18

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 26 лютого

На п'ятницю, 26 лютого, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

25.0226.02зміна
1 долар США27,95 грн27,93 грн - 0,02
1 євро33,93 грн34,15 грн + 0,22
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Порівняно зі значеннями 25 лютого долар подешевшав на дві копійки після зростання курсу на три копійки попереднього банківського дня. Але за тиждень з 19 по 26 лютого офіційна гривня все ж ослабла проти американської валюти на вісім копійок.

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А євро 26 лютого став істотно дорожче. Курс зріс одразу на 22 копійки і піднявся вище за психологічну позначку в 34 гривні вперше з 1 лютого.

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  • Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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долар курс гривня курс валюти курс гривні курс долара курс євро курс НБУ

Джерело: Сьогодні

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