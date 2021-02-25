Валютний ринок знайшов баланс. Яким буде курс долара до кінця лютого

Після недавнього зростання курсу долара на міжбанку на валютному ринку сформувався баланс покупців і продавців. Це дозволяє Нацбанку не виходити з інтервенціями. До кінця лютого курс перебуватиме в діапазоні 27,7-27,95 грн/дол. А євро, ймовірно, продовжить зростання до рівня 33,95 гривні.

Реклама

Такий прогноз сайту "Сьогодні" розповів аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Він уточнив, що аграрії вже продають валюту для проведення посівної, але попит з боку імпортерів енергоносіїв на тлі зростання цін на нафту покриває їхню пропозицію. Нерезиденти ж не поспішають купувати гривню, бо після зриву траншу МВФ вони призупинили вкладення в ОВДП.

А позитиву ринку додає новина про старт вакцинації від COVID-19 в Україні.

"Втім, до кінця місяця можлива слабка девальвацію курсу національної валюти до євро і долара. У разі сильних рухів на міжбанку не виключено, що НБУ вийде з валютними інтервенціями для згладжування курсу", – резюмує Гойла.

На четвер, 25 лютого, Національний банк встановив такий курс: гривні до долара на рівні 27,95 гривні, до євро – 33,93 гривні.

Реклама

А про те, де українцям можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама