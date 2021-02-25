Валютний ринок знайшов баланс. Яким буде курс долара до кінця лютого

Після недавнього зростання курсу долара на міжбанку на валютному ринку сформувався баланс покупців і продавців. Це дозволяє Нацбанку не виходити з інтервенціями. До кінця лютого курс перебуватиме в діапазоні 27,7-27,95 грн/дол. А євро, ймовірно, продовжить зростання до рівня 33,95 гривні.
Такий прогноз сайту "Сьогодні" розповів аналітик RoboForex Андрій Гойлов.
Він уточнив, що аграрії вже продають валюту для проведення посівної, але попит з боку імпортерів енергоносіїв на тлі зростання цін на нафту покриває їхню пропозицію. Нерезиденти ж не поспішають купувати гривню, бо після зриву траншу МВФ вони призупинили вкладення в ОВДП.
А позитиву ринку додає новина про старт вакцинації від COVID-19 в Україні.
"Втім, до кінця місяця можлива слабка девальвацію курсу національної валюти до євро і долара. У разі сильних рухів на міжбанку не виключено, що НБУ вийде з валютними інтервенціями для згладжування курсу", – резюмує Гойла.
На четвер, 25 лютого, Національний банк встановив такий курс: гривні до долара на рівні 27,95 гривні, до євро – 33,93 гривні.
А про те, де українцям можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":
Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк