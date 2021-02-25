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Валюта выросла в цене: официальный курс доллара и евро

25 февраля, 08:37

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На четверг, 25 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 27,95 грн;
1 евро – 33,93 грн;
10 российских рублей – 3,79 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар стал дороже на три копейки после снижения курса на три копейки в предыдущий банковский день. Доллар подорожал и на межбанке, но гривня еще укрепится, считают аналитики. А за неделю – с 18 по 25 февраля – официальная гривня ослабла по отношению к американской валюте на пять копеек.

Евро тоже подорожал на пять копеек, несмотря на то, что накануне официальный курс европейской валюты снизился на копейку.

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Стоимость 10 российских рублей 25 февраля повысилась на две копейки.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В тренде
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В среду, 24 февраля, доллар на межбанке подорожал на копейку в покупке и на две – в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,95/27,97 грн (покупка/продажа). Евровалюта снизилась в цене на две копейки в покупке и на копейку – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,90/33,93 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

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В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

  • 2021 год – 28,12 грн;
  • 2022 год – 27,96 грн;
  • 2023-2025 годы – 28,10 грн.

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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