Зеленский сменил руководство Нацкомиссии по ценным бумагам

Президент Владимир Зеленский подписал два указа, которыми сменил руководство Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Так, во вторник, 23 февраля, глава государства указом №68/2021 освободил Тимура Хромаева от должности главы Нацкомиссии по ценным бумагам в связи с истечением срока полномочий.

Следующим указом №69/2021 Зеленский назначил Руслана Магомедова главой Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Напомним, Тимур Хромаев был назначен главой НКЦБФР 30 января 2015 указом тогдашнего президента Петра Порошенко.

А в августе-2015 он заявил, что через фондовый рынок Украины за 1,5 года прошло 400 млрд грн теневых средств, которые не были учтены в реальной экономике.

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Также напомним, что Хромаев был больше известен не как чиновник, а как супруг популярной телеведущей Маши Ефросининой, которая уверяла, что его зарплата составляла 18-20 тысяч гривен.

О Руслане Магомедове известно, что его кандидатуру предложила Профессиональная ассоциация участников рынков капитала и деривативов (ПАРД) в числе пяти претендентов..

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