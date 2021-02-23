Зеленський змінив керівництво Нацкомісії з цінних паперів

Президент Володимир Зеленський підписав два укази, якими змінив керівництво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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Так, у вівторок, 23 лютого, глава держави указом №68/2021 звільнив Тимура Хромаєва з посади голови Нацкомісії з цінних паперів у зв’язку із закінченням строку повноважень.

Наступним указом №69/2021 Зеленський призначив Руслана Магомедова головою Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Нагадаємо, Тимур Хромаєв був призначений главою НКЦПФР 30 січня 2015 указом тодішнього президента Петра Порошенка.

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А в серпні-2015 він заявив, що через фондовий ринок України за 1,5 року пройшло 400 млрд грн тіньових коштів, які не були враховані в реальній економіці .

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Також нагадаємо, що Хромаєв був більше відомий не як чиновник, а як чоловік популярної телеведучої Маші Єфросиніної, яка запевняла, що його зарплата становила 18-20 тисяч гривень.

Про Руслана Магомедова відомо, що його кандидатуру запропонувала Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) у числі п’яти претендентів.

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