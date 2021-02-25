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Валютный рынок нашел баланс. Каким будет курс доллара до конца февраля

25 февраля, 13:10

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Аграрии уже продают валюту для проведения посевной

После недавнего роста курса доллара на межбанке на валютном рынке сформировался баланс покупателей и продавцов. Это позволяет Нацбанку не выходить с интервенциями. До конца февраля курс будет находиться в диапазоне 27,7-27,95 грн/долл. А евро, вероятно, продолжит рост до уровня 33,95 гривни.

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Такой прогноз сайту "Сегодня" рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Он уточнил, что аграрии уже продают валюту для проведения посевной, но спрос со стороны импортеров энергоносителей на фоне роста цен на нефть покрывает их предложение. Нерезиденты же не спешат покупать гривню, так как после срыва транша МВФ они приостановили вложения в ОВГЗ.

А позитива рынку добавляет новость о старте вакцинации от COVID-19 в Украине.

"Впрочем, до конца месяца возможна слабая девальвацию курса национальной валюты к евро и доллару. В случае сильных движений на межбанке не исключено, что НБУ выйдет с валютными интервенциями для сглаживания курса", – резюмирует Гойлов.

На четверг, 25 февраля, Национальный банк установил такой курс: гривни к доллару на уровне 27,95 гривни, к евро – 33,93 гривни.

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А о том, где украинцам могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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межбанк курс гривни курс доллара баланс валютный рынок прогноз курса доллара

Источник: Сегодня

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