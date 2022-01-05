Доллар уверенно пошел вверх: что теперь будет с курсом

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 6 января

НБУ рассчитал новый курс / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 6 января:

5.01 6.01 Изменение 1 доллар США 27,3 грн 27,46 грн +0,16 1 евро 30,77 грн 31,04 грн +0,27

По сравнению с курсом НБУ на среду, 5 января, доллар подорожал на 16 копеек, а евро – на 27 копеек.

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Что будет с курсом доллара в ближайшее время

В I квартале 2022 года гривня, вероятнее всего, продолжит девальвировать. Как считает член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, девальвация гривни за квартал окажется небольшой, не выше 27,8 грн/доллар – около 50 коп.

В то же время руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин ожидает, что гривня подешевеет к концу марта до 28,5 грн/доллар.

Он считает, что сдерживать падение будет предложение валюты Нацбанком, а также снижение гривневой ликвидности из-за ужесточения кредитно-денежной политики.

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К слову, эксперты советуют пока не покупать доллар по двум причинам: чтобы не дать заработать продавцам на повышенном курсе и не потерять после праздников свои деньги.