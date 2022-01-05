Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇰🇿 Майдан у Казахстані ⚡ У Харкові обвалився будинок ⚽ Челсі - Тоттенгем: онлайн 💼 Політичні прогнози 2022
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Долар впевнено пішов вгору: що тепер буде з курсом

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Team Lead Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 січня, 17:43
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 6 січня
НБУ розрахував новий курс
НБУ розрахував новий курс / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на четвер, 6 січня:

5.016.01Зміна
1 долар США27,3 грн 27,46 грн +0,16
1 євро30,77 грн 31,04 грн +0,27

Порівняно з курсом НБУ на середу, 5 січня, долар подорожчав на 16 копійок, а євро – на 27 копійок.

Реклама

Що буде з курсом долара найближчим часом

У I кварталі 2022 року гривня, найімовірніше, продовжить девальвувати. Як вважає член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін, девальвація гривні за квартал виявиться невеликою, не вищою за 27,8 грн/долар – близько 50 коп.

Водночас керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин очікує, що гривня подешевшає до кінця березня до 28,5 грн/долар.

Він вважає, що стримуватиме падіння пропозиція валюти Нацбанком, а також зниження гривневої ліквідності через посилення кредитно-грошової політики.

Реклама

До речі, експерти радять поки не купувати долар із двох причин: щоб не дати заробити продавцям на підвищеному курсі і не втратити після свят свої гроші.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ньюзмейкер
Вікторія Барановська

Вікторія Барановська

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.3

Російський рубль (₽)

0.3624

Євро (€)

30.77

#людина_цього_дня
5 січня. Умберто Еко. 90 років тому (1932) в італійській Алессандрії народився вчений, філософ та письменник, автор культових творів “Ім'я Рози”, “Маятник Фуко”, “Баудоліно” Умберто Еко…
На зустріч із героєм!
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Іграшки на мільярди
Звідки їде новорічний настрій?
Отримай порцію свята
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Тель-Авів!
Дізнатись про новий напрямок

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Рейтинг ВВП
Хто "жирує" найбільше
А що з Україною?
Комуналка
Скільки платитимемо за доставку газу?
Дізнатися!
Опитування
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,48
29,55
28,00
19,23
30,50
30,00
29,00
18,37
31,48
30,98
29,59
19,48
33,99
31,18
30,19
18,82
34,99
31,96
30,81
19,64
34,99
31,96
30,81
19,36
34,99
31,96
30,81
19,64
36,09
30,89
28,60
19,01
36,97
31,96
33,97
19,97

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти