Долар впевнено пішов вгору: що тепер буде з курсом

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на четвер, 6 січня:
|5.01
|6.01
|Зміна
|1 долар США
|27,3 грн
|27,46 грн
|+0,16
|1 євро
|30,77 грн
|31,04 грн
|+0,27
Порівняно з курсом НБУ на середу, 5 січня, долар подорожчав на 16 копійок, а євро – на 27 копійок.
Що буде з курсом долара найближчим часом
У I кварталі 2022 року гривня, найімовірніше, продовжить девальвувати. Як вважає член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін, девальвація гривні за квартал виявиться невеликою, не вищою за 27,8 грн/долар – близько 50 коп.
Далі по темі
Водночас керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин очікує, що гривня подешевшає до кінця березня до 28,5 грн/долар.
Він вважає, що стримуватиме падіння пропозиція валюти Нацбанком, а також зниження гривневої ліквідності через посилення кредитно-грошової політики.
До речі, експерти радять поки не купувати долар із двох причин: щоб не дати заробити продавцям на підвищеному курсі і не втратити після свят свої гроші.