Заробітчани обвалять долар? Яким буде курс валют до Нового року

У період тривалих свят та коротких робочих тижнів традиційно буває надлишок пропозиції валюти

Найближчого тижня гривня залишиться в діапазоні 27,2-27,3 грн/долар / Фото: Колаж: Сьогодні

Перед Новим роком експерти не прогнозують помітних коливань курсу валют на безготівковому ринку. Це стало можливим завдяки жорсткій позиції Нацбанку, яка спрямована на стабілізацію курсу за рахунок резервів.

Як розповів "Сьогодні" керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин, через зниження ділової активності у найближчий тиждень гривня залишиться в діапазоні 27,2-27,3 грн/долар.

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"Але якщо будуть відшкодування ПДВ та бюджетні виплати, гривня покаже більш вагоме послаблення. До 30 грудня – остання дата податкових виплат, тому можуть з'явитися експортери, що запізнилися, з продажем валюти, але не думаю, що цей факт поміняє загальні настрої. Ринок продовжує цілитися на позначку 27,5 грн/долар. Орієнтири на 2022 рік – понад 28,5 грн", – каже експерт.

На готівковому ринку ситуація може бути цікавішою, оскільки у період тривалих свят і коротких робочих тижнів зазвичай буває надлишок пропозиції валюти.

"Доларовий "кеш" перед Новим роком буде досить дорогим для тих, хто захоче його купити, і дуже дешевим для тих, хто хоче його продати. Особливо це виявиться помітним у західних регіонах, куди на свята традиційно з'їжджаються численні трудові мігранти", – каже президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко

Вони масово змінюють валюту, на чому наживатимуться насамперед торговці в обмінниках, адже багато банків на вихідні будуть закриті. Спред почне розповзатися з 20 до 30 копійок, а то й до 40. Тобто, купити долар можна буде по 27,30, а здати по 26,90.

Максим Орищак також бачить збільшення спреду, але впевнений, що й курс продажу готівкової валюти опуститься через надлишок пропозиції.

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"З 27 грудня по 2 січня сильних валютних коливань не чекаємо, середній діапазон курсу продажу долара буде в рамках 26,90 – 27,2 грн. Передноворічний період обіцяє стабільність через сезонні фактори та низький інформаційний фон. Коли люди задіяли накопичення для того, щоб відзначити свята, курс долара не зростає", – пояснив аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак

Саме з цієї причини член Економічного дискусійного клубу Олег Пензін очікує помітного здешевлення готівкового долара. Не виключено, що курс опуститься до 27 грн/долар у продажу. Очевидно, що в покупці через надлишок пропозиції він буде набагато дешевшим.

Що робити із валютою до Нового року?

Як розповів раніше аналітик Roboforex Андрій Гойлов, гривня у грудні 2021 року відрізняється сезонною стабільністю та завершує нинішній рік досить успішно.

Він рекомендує резервний фонд зберігати в іноземних валютах, а гривню використовуватиме лише для поточних витрат. Ймовірно, що до кінця року долар США по відношенню до гривні торгуватиметься в ціновому каналі 27,10-27,50 з тенденцією до зміцнення.

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А фінансист Тарас Козак каже, що свою валюту краще поділити: частину зберігати у доларах, частину – у євро.

Раніше ми повідомляли, що попри довгі вихідні Нацбанк вже розрахував курс валют на 27 грудня – долар знову впав у ціні.

Нагадаємо, ми писали про те, як різдвяні застілля б'ють по економіці українців.