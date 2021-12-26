Не чекали?! Новорічний сюрприз від долара "під ялинку"

Експерти: До кінця року можливий обвал курсу американської валюти

/ Фото: Сьогодні

Минуло тижня курс готівкового долара поводився дивно: день він йшов угору, день – вниз, потім знову на стільки ж угору і знову на стільки ж униз.

У чому причина таких незвичайних коливань курсу, а також чого чекати від долара на короткому передноворічному тижні, розповіли експерти "Сегодня".

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Це член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, керівник відділу аналітики ДК Forex club Андрій Шевчишин та аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

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Що сталося з курсом за тиждень

У понеділок готівковий долар міцнів: курс виріс у порівнянні з вихідними на 4 копійки. Потім на два дні тренд змінився на низхідний, курс упав на ті ж 4 копійки. У четвер знову "плюс чотири", у п'ятницю – "мінус чотири". На довгі вихідні у зв'язку з католицьким Різдвом готівковий курс установився 27,31 грн/долар у продажу та 27,11 грн/долар у покупці. Спред (різниця між курсами купівлі та продажу) зберігся на рівні 20 коп.

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Максимальний курс, за яким можна було здати готівковий долар – 27,18 грн (на 1 коп. дешевше, ніж тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар – 27,19 грн (на 1 коп. дешевше, ніж тиждень) назад). Зазначимо, що такий високий курс купівлі спостерігається у пунктах обміну та банках, що працюють на придбання валюти. Заявлений низький курс продажу там зазвичай віртуальний, за такою ціною в наявності доларів немає. Реальний курс продажу в банках починається з 27,30 грн/долар, при цьому курс купівлі не вищий за 27,10.

Нацбанк весь тиждень "грав" курсом угору-вниз, але незначно, в межах п'яти копійок, демонструючи: гривня стабільна і їй ніщо не загрожує, жодного обвалу курсу до 28 грн/долар не буде, надмірний попит на валюту буде задоволений із резервів.

На п'ятницю, 24 грудня, та на вихідні офіційний курс встановлено 27,27 грн/долар (+5 коп.). На вівторок, 28 грудня, регулятор трохи зміцнив гривню, встановивши офіційний курс 27,23 грн/долар.

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Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що зараз на курс діють різноспрямовані фактори , які врівноважують один одного. Тому напруга відчувається, але помітних стрибків курсу немає, лише незначні коливання.

"Занепокоєність ділових кіл нагнітанням з боку РФ напруженості навколо України штовхає курс долара вгору, призупинення ділової активності його стабілізує, а вдалий аукціон Мінфіну, який реалізував цінні папери майже на 20,5 млрд грн і зростання пропозиції валюти перед святами з боку населення, насамперед трудових мігрантів , які приїхали додому у відпустки, його знижують", – пояснив Олег Пєндзін.

Перед католицькими різдвяними святами, які популярні у більшості країн Європи, ділова діяльність поступово спадала, зазначив Андрій Шевчишин.

"Майже згорнули активність нерезиденти, які утримують гривню фактично у заручниках можливого відтоку капіталу. Але це поки що стримує ослаблення гривні", – каже експерт.

Олександр Охріменко додав, що пасивність резидентів на валютному ринку була компенсована активністю українських енерготрейдерів, які у зв'язку з настанням холодів збільшили закупівлю вугілля та газу. Зростання попиту на валюту з їхнього боку стримало більш помітне зміцнення гривні.

На готівковому ринку активність, навпаки, зростає.

"Згідно з статданими, з початку грудня населення України продало готівкової валюти на 100 млн доларів більше, ніж купило. Це є сильним аргументом того, що пропозиції валюти на ринку стає більшим і до середини січня зворотної динаміки чекати не доводиться", – зазначив Максим Орищак.

Чого очікувати наступного тижня

Експерти не прогнозують помітних коливань на безготівковому ринку завдяки твердій позиції Нацбанку, спрямованій на стабілізацію курсу перед Новим роком за рахунок резервів.

На думку Андрія Шевчишина, через зниження ділової активності у найближчий тиждень гривня залишиться в діапазоні 27,2-27,3 грн/долар.

"Але якщо будуть відшкодування ПДВ та бюджетні виплати, гривня покаже вагоміше послаблення, – аналізує Андрій Шевчишин. – До 30 грудня – остання дата податкових виплат, тому можуть з'явитися експортери з продажем валюти, що запізнилися, але не думаю, що цей факт змінить загальні настрої. Ринок продовжує цілитись на позначку 27,5 грн/долар. Орієнтири на 2022 рік – понад 28,5 грн".

На готівковому ринку ситуація може бути цікавішою, оскільки у період тривалих свят і коротких робочих тижнів зазвичай буває надлишок пропозиції валюти.

"Доларовий "кеш" перед Новим роком буде досить дорогим для тих, хто захоче його купити і дуже дешевим для тих, хто хоче його продати, – каже Олександр Охріменко. – Особливо це виявиться помітним у західних регіонах, куди на свята традиційно з'їжджаються численні мігранти. Вони масово обмінюють валюту, на чому наживатимуться насамперед торговці в обмінниках, адже багато банків на вихідні будуть закриті. Спред почне розповзатися з 20 до 30 копійок, а то й до 40. Тобто купити долар можна буде по 27,30, а здати по 26,90".

Максим Орищак також бачить збільшення спреду, але впевнений, що й курс продажу готівкової валюти опуститься через надлишок пропозиції.

"З 27 грудня до 2 січня сильних валютних коливань не чекаємо, середній діапазон курсу продажу долара буде в рамках 26,90 – 27,2 грн, – прогнозує Максим Орищак. – Передноворічний період обіцяє стабільність через сезонні фактори та низький інформаційний фон. Коли люди використовують накопичення для того, щоб відзначити свята, курс долара не зростає".

Саме з цієї причини Олег Пендзін очікує помітного здешевлення готівкового долара. Не виключено, що курс опуститься до 27 грн/долар у продажу. Очевидно, що в покупці через надлишок пропозиції він буде набагато дешевшим. Такий ось сюрприз від долара "під ялинку".

Продавати чи купувати валюту

Експерти впевнені: перед Новим роком настає гарний час для інвестування у валюту, що дешевшає.

"Це коротке затишшя і зниження, у січні чекаємо на помітне зростання курсу вище 28 грн/долар", – уточнив Андрій Шевчишин.

З ним погоджується і Максим Орищак, за словами якого надлишок пропозиції знизить готівковий курс долара, чим можуть скористатися покупці.

Нинішні передноворічні прогнози експертів цікаво порівняти з прогнозом ще одного відомого фінаналітика, котрий майже 100 днів тому дав своє бачення ситуації з курсом долара наприкінці 2021 року. Докладніше дивіться у сюжеті.