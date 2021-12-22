Долар пішов на зниження: НБУ розрахував для українців новий курс валют

Національний банк України (НБУ) на середу, 22 грудня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:
- 1 долар США – 27,26 грн.;
- 1 євро – 30,79 грн;
- 1 злотий – 6,64 грн.;
- 10 російських рублів – 3,68 грн.
Порівняно з попереднім банківським днем долар подешевшав на дві копійки, а євро подорожчало на 2. Курс злотого не змінився, як і російський рубль.
Що буде з курсом у 2022 році?
За словами аналітика компанії Esperio Олександра Болтяна, наступного року валютний ринок України залежатиме від трьох таких факторів:
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- зовнішньої політики України;
- монетарної політики НБУ;
- ситуації з COVID-19 у всьому світі.
Проте, зазначив експерт, цей оптимістичних прогнозів щодо зростання української валюти немає. Також Болтян вважає, що інвестиційна привабливість України буде низькою протягом усього наступного року.
"Сьогодні" разом з експертом також розбиралися, що буде з курсом долара до кінця року і писали, що відбудеться з валютою у січні .