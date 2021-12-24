Долар та євро впали в ціні: НБУ розрахував для українців новий курс валют

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 28 грудня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:
|23.12
|24.12
|Зміна
|1 долар США
|27,27 грн
|27,23 грн
|-0,04
|1 євро
|30,84 грн
|30,82 грн
|-0,02
Порівняно з курсом НБУ на п'ятницю, 24 грудня, долар подешевшав на 4 копійки, а євро – на 2 копійки.
Що буде із курсом?
Масові виплати у гривні традиційно спонукають попит іноземну валюту. Отже, за логікою, американські гроші мають зростати у ціні.
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Такої думки дотримується економіст Андрій Новак. Він наголосив, що причин для девальвації гривні немає.
А фінансист Тарас Козак заявляє, що незначні вагання – це не девальвація. Хоча існує умова, за якої вона можлива.
Раніше ми разом із експертом розповідали, чи може долар зрости до 40 гривень до 2022 року.
А також давали прогнози, якою буде валюта до Нового року .