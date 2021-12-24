Гривня раптово ослабла: що відбувається з курсом валют 24 грудня

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 24 грудня

Нацбанк розрахував новий курс валют / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на пʼятницю, 24 грудня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 27,27 грн;

1 євро – 30,84 грн;

1 злотий – 6,67 грн;

10 російських рублів – 3,70 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем долар подорожчав на дві копійки, а євро на чотири копійки. Курс злотого піднявся на 3 копійки, а рубль подорожчав на одну.

Реклама

Що було з курсом долара та євро на міжбанку

23 грудня долар долар подешевшав на 7 копійок у купівлі та продажу. На завершення торгів він залишився на рівні 27,21/27,23 грн.

Євро подешевшав на 14 копійку у купівлі та продажу. До закриття євро торгувався на рівні 30,76/30,79 грн (купівля/продаж).

Продавати чи купувати валюту?

Економічний експерт Андрій Шевчишин упевнений: ті, хто раніше зумів придбати готівкову валюту в момент падіння курсу, не помилилися: вже зараз вони можуть її здати дорожче, хоч і ненабагато, ніж купили 7-10 днів тому. На його думку, відкати курсу ще будуть, у цей час придбання валютного "кешу" є доцільним для середньо- та довгострокових інвестицій.

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак вважає, що далекоглядніше для українців не шикувати на свята, а притримати наявну в запасі готівкову валюту.

"Населення України у святковий період, швидше за все, заощаджуватиме. Але чимало виявиться і тих, хто захоче конвертувати накопичену валюту у гривню для святкування Різдва та Нового року. Це знизить готівку долара, чим можуть скористатися покупці", — каже він.

Нагадаємо, що до Нового року економісти не прогнозують девальвацію гривні, а якщо вона і буде, то лише штучно створена НБУ.

Реклама

Раніше ми також писали, чи може долар зрости до 40 гривень у 2022 році.