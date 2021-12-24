Гривна внезапно ослабла: что происходит с курсом валют 24 декабря

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 24 декабря

Нацбанк рассчитал новый курс валют / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 24 декабря, рассчитал такой официальный курс гривны к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,27 грн;

1 евро – 30,84 грн;

1 злотый – 6,67 грн;

10 российских рублей – 3,70 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем, доллар подорожал на две копейки, а евро на четыре копейки. Курс злотого поднялся на три копейки, а рубль подорожал на одну.

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Что было с курсом доллара и евро на межбанке

23 декабря доллар доллар подешевел на 7 копеек в покупке и продаже. В завершение торгов он остался на уровне 27,21/27,23 грн.

Евро подешевел на 14 копейки в покупке и продаже. До закрытия евро торговался на уровне 30,76/30,79 грн (покупка/продажа).

Продавать или покупать валюту?

Экономический эксперт Андрей Шевчишин уверен: те, кто раньше сумел приобрести наличную валюту в момент падения курса, не прогадали: уже сейчас они могут ее сдать дороже, хоть и ненамного, чем купили 7-10 дней назад. По его мнению, откаты курса еще будут, в это время приобретение валютного "кеша" целесообразно для средне- и долгосрочных инвестиций.

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак считает, что дальновиднее для украинцев не строить на праздники, а придержать наличную в запасе наличную валюту.

"Население Украины в праздничный период, скорее всего, будет экономить. Но немало окажется и тех, кто захочет конвертировать накопленную валюту в гривну для празднования Рождества и Нового года. Это снизит наличные доллары, чем могут воспользоваться покупатели", — говорит он.

Напомним, что к Новому году экономисты не прогнозируют девальвацию гривны, а если она и будет, то только искусственно создана НБУ.

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