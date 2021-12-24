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Доллар и евро упали в цене: НБУ рассчитал для украинцев новый курс валют

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
24 декабря, 17:15
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 24 декабря
Доллар подешевел на 4 копейки
Доллар подешевел на 4 копейки / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 28 декабря, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

    23.1224.12Смена
    1 доллар США27,27 грн27,23 грн-0,04
    1 евро30,84 грн30,82 грн-0,02

    По сравнению с курсом НБУ на пятницу, 24 декабря, доллар подешевел на 4 копейки, а евро – на 2 копейки.

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    Что будет с курсом?

    Массовые выплаты в гривне традиционно побуждают спрос на иностранную валюту. Следовательно, по логике, американские деньги должны расти в цене.

    Такого мнения придерживается экономист Андрей Новак. Он отметил, что причин для девальвации гривни нет.

    А финансист Тарас Козак заявляет, что незначительные колебания – это не девальвация. Хотя существует условие, при котором она возможна.

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    Ранее мы вместе с экспертом рассказывали, может ли доллар возрасти до 40 гривен в 2022 году.

    А также давали прогнозы, какой будет валюта к Новому году.

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