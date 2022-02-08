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Доллар уверенно опускается: чего ждать от курса в ближайшее время

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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8 февраля, 17:30
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 9 февраля
Рассказываем, что будет с курсом доллара в ближайшее время
Рассказываем, что будет с курсом доллара в ближайшее время / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 9 февраля:

08.0209.02Смена
1 доллар США27,99 грн 27,96 грн -0,03
1 евро32,07 грн 31,92 грн -0,15

По сравнению с курсом НБУ на вторник, 9 февраля, курс доллара снизился на три копейки, а евро на 15 копеек.

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Что будет с курсом валют дальше?

Прогнозы экспертов "Сегодня" оказались достаточно оптимистичными. Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак рассматривает перспективу роста гривни по отношению к доллару как приоритетную, но только при том условии, что не появится новых негативных новостей со стороны России.

По мнению эксперта, курс продажи доллара будет колебаться в рамках 28,2-28,5 грн. в течении недели, а если негативные новости все таки будут – курс может взлететь и до 29 грн.

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Член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что курс будет торговаться в коридоре 28-28,5 грн/доллар в течении недели.

А президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко уверен, что украинская национальная валюта может укрепится до 28-28,2 грн/доллар в продаже, а в покупке может опуститься ниже 28 грн.

Ранее мы также рассказывали, сколько на самом деле должна стоить гривня и писали, что будет с курсом в феврале.

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