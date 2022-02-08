Долар впевнено опускається: чого чекати від курсу найближчим часом

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 9 лютого

Розповідаємо, що буде з курсом долара найближчим часом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на середу, 9 лютого:

08.02 09.02 Зміна 1 долар США 27,99 грн 27,96 грн -0,03 1 євро 32,07 грн 31,92 грн -0,15

Порівняно з курсом НБУ на вівторок, 8 лютого, курс долара знизився на три копійки, а євро – на 15 копійок.

Реклама

Що буде з курсом валют?

Прогнози експертів "Сьогодні" виявилися досить оптимістичними. Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак розглядає перспективу зростання гривні по відношенню до долара як пріоритетну, але лише за умови, що не з'явиться нових негативних новин з боку Росії.

На думку експерта, курс продажу долара коливатиметься в рамках 28,2-28,5 грн. протягом тижня, а якщо негативні новини все-таки будуть – курс може злетіти і до 29 грн.

Реклама

Член економічного дискусійного клубу Олег Пендзін вважає, що курс торгуватиметься у коридорі 28-28,5 грн/долар протягом тижня.

А президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко впевнений, що українська національна валюта може зміцнитись до 28-28,2 грн/долар у продажу, а у покупці може опуститися нижче 28 грн.

Раніше ми також розповідали, скільки насправді має коштувати гривня і писали, що буде з курсом у лютому.