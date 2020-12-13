Доллар устойчиво дешевеет: упадет ли курс ниже 28 гривен

На уходящей неделе доллар продолжил дешеветь, упав до минимума за последние три месяца. Причем так быстро, что к выходным в обменниках за него давали уже менее 28 гривен.

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Какой тренд ожидать к концу второй декады декабря, выяснил сайт "Сегодня". Пока в пятницу доллар протестировал новый уровень на межбанке.

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что произошло с курсом за неделю

На минувших выходных и всю вторую рабочую неделю декабря доллар продолжал дешеветь. За 7 дней наличный доллар потерял в среднем 22 копейки в продаже и 26 в покупке, опустившись соответственно до 28,21 и 27,97 грн/доллар.

Нацбанк с понедельника, 7 октября, по пятницу, 11 декабря, укрепил гривню еще на 21 копейку, до 28,08 грн/доллар. На понедельник, 14 декабря, регулятор установил курс 27,97 грн/доллар.

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Главные причины изменений

Эксперты единодушны: гривня окрепла потому, что долларов на рынке снова оказалось слишком много.

Александр Охрименко отметил три фактора, повлиявшие на укрепление гривни.

"Первый фактор – конец года, экспортеры предлагали больше валюты, чтобы иметь гривню для итоговых расчетов на внутреннем рынке, выплат премий и т. д., – говорит Охрименко. – Импортеры наоборот, уже сделали закупки за рубежом и снизили активность. Второй фактор – население активно сдавало наличную валюту. Когда стало ясно, что локдауна в декабре не будет, многие достали валютные заначки и начали тратить на покупку путевок, билетов и так далее. И третий фактор – нерезиденты снова покупают гривневые ОВГЗ. В гривнях купили их за неделю на 2,8 млрд грн, на рынок дополнительно поступило около 80 млн долларов".

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По словам Андрея Шевчишина, на рынке сейчас господствуют продавцы, покупателей категорически мало для сдерживания предложения.

"Такой крупный покупатель валюты, как нерезиденты, остановили выход из ОВГЗ, а во вторник при размещении пятилетних бумаг с 12% доходностью даже нарастили свой портфель, – анализирует Андрей Шевчишин. – Таким образом, нерезиденты сейчас в паузе. Импортеры пассивны ввиду низкой деловой активности. Единственным крупным участником рынка, способным удержать гривню от дальнейшего укрепления, остается только Нацбанк. От него сейчас зависит, куда пойдет гривня, и продолжится ли ее укрепление".

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Олег Пендзин добавил, что на укрепление курса гривни прямо повлияли привлеченные ресурсы от размещения ОВГЗ, и косвенно – помощь ЕС 623,5 млн евро. Ее еще не успели конвертировать, но рынок отреагировал. Все эти деньги пойдут для покрытия дефицита госбюджета.

Чего ожидать на следующей неделе

Мнения экспертов разделились.

Александр Охрименко и Андрей Шевчишин уверены, что после выходных тренд на усиление гривни продолжится. Но до конца следующей недели может наступить стабилизация курса.

Андрей Шевчишин говорит, что ситуация на межбанковском рынке сейчас достаточно неопределенная, дабы точно спрогнозировать курс наличного рынка.

"Единственным крупным участником рынка, способным удержать гривню от дальнейшего укрепления, остается Нацбанк, – объяснил эксперт. – Вероятнее всего, регулятор, пользуясь низким курсом, будет выкупать доллар в резервы. По моей оценке, минимально допустимый уровень укрепления гривни – 27,90 грн/доллар на межбанке".

Средний наличный курс покупки ожидается 27,90, курс продажи до 28,10 грн/доллар.

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Александр Охрименко прогнозирует, что коридор продажи и покупки наличной валюты можете сместиться вниз, но несущественно. Причина – избыток предложения на фоне снижения спроса.

"Регулятор не допустит укрепления гривни намного ниже 28 грн/доллар и будет выкупать на межбанке излишки валюты. На наличном рынке в покупке возможно удешевление даже до 27,90 грн/доллар, в продаже 28-28,20 грн доллар", – уточнил Охрименко.

А вот Олег Пендзин ожидает на неделе нового ослабления курса гривни – до 28,30-28,40 грн/доллар. Причина – не будет факторов, ранее способствовавших его укреплению.

Продавать или покупать валюту

Эксперты говорят, что ситуативное удешевление доллара делает сейчас выгодной его покупку. А вот продавать валюту по столь низкому курсу стоит только при крайней необходимости.

Андрей Шевчишин напомнил, что в госбюджет Украины на 2021 год заложен курс доллара 29,1 грн/доллар, поэтому вряд ли надо ожидать после Нового года дальнейшей устойчивой ревальвации гривни.

"Долгосрочный тренд не изменился: гривня медленно обесценивается, по-прежнему надежнее хранить сбережения в валюте", – уверен Андрей Шевчишин.

Александр Охрименко повторил, что сейчас украинцы, больше сдают валюты, чем покупают, готовясь к новогодним праздникам.

"В такой ситуации в перспективе выиграют те, кто сейчас, наоборот, купит валюту, а не сдаст", – говорит Александр Охрименко.

По словам экспертов гривню постоянно укрепляют поступления валюты из-за рубежа от трудовых мигрантов. Эта валюта идет на наличный рынок, сдерживая рост курса. Подробнее смотрите в сюжете.

Видео: Сегодня

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