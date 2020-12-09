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ЕС предоставил Украине еще один "исключительный" кредит в 600 млн евро

9 декабря, 14:22

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

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Европейский Союз предоставил Украине второй транш макрофинансовой помощи в 600 млн евро.

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Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в своем микроблоге в Twitter.

"Я благодарен нашим партнерам в ЕС и лично президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен да и исполнительному вице-президенту Валдису Домбровскису за предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро", – заявил он.

По словам Зеленского, это весомый сигнал поддержки Европейским Союзом экономической стабильности и дальнейшего курса реформ в Украине.

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В начале ноября в Евросоюзе заявили, что Украина должна немедленно восстановить антикоррупционную инфраструктуру, поскольку это является условием предоставления финансовой помощи и сохранения безвизового режима с ЕС.

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Напомним, 14 сентября президент Зеленский подписал закон о ратификации меморандума и кредитного соглашения между Украиной и Евросоюзом о получении макрофинансовой помощи ЕС в сумме до 1,2 млрд евро № 825-IX, который Верховная Рада приняла 25 августа.

Европарламент и Евросовет еще 25 мая приняли окончательное решение о возможности предоставления "исключительной" макрофинансовой помощи странам Европейской политики соседства, в частности Украине, в связи с негативными финансово-экономическими последствиями, обусловленными распространением острой респираторной болезни COVID-19.

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ЕС Еврокомиссия кредиты транш Владимир Зеленский Урсула фон дер Ляйен макрофинансовая помощь Валдис Домбровскис

Источник: Сегодня

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