Как менялся предновогодний курс доллара в Украине: вспоминаем последние 5 лет

Доллар и евро в Украине держат курс на небольшое снижение. Но это традиционное для декабря явление. Перед Новым годом украинцы активнее несут валюту в обменники – люди используют валютные "заначки", чтобы потратиться в праздничный период.

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Журналисты "Сегодня" вспоминали, каким был предновогодний курс доллара в предыдущие пять лет.

Декабрь-2015 запомнился долларом по 23 гривни. Тогда это был шоковый скачок курса – почти на треть. Ведь начинался год с курса 16 гривен за доллар. А в течение 2016 года взлет "зеленого" продолжился. Перед новым 2017 годом украинцы покупали американскую валюту почти по 27 гривен.

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В 2017-м рост доллара по отношению к гривне наконец несколько замедлился. Накануне новогодних праздников "американец" стоил 28 гривен. Сам 2018-й принес хоть и небольшое, но укрепление гривни. В декабре за доллар давали 27,50 гривни.

Видео: Сегодня

Больше всего позиций за последние 5 лет гривня отвоевала в 2019-м. В январе за "зеленый" давали 27 гривен, а уже в декабре он стоил менее 24 гривен. Экономисты объясняли это притоком иностранных инвестиций и неплохим урожаем.

Те, кто купил доллар год назад, сейчас могут его продать почти на 5 гривен дороже. Кризисный для всего мира 2020 год заканчивается в Украине долларом дороже 28 гривен.

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В целом гривня за последние 10 лет обесценилась относительно доллара на 180%.

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Как считает финансист Сергей Фурса, ситуация с курсом может остаться стабильной, если Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ).

Напомним, с начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.

А о том, что делать со сбережениями в преддверии жесткого карантина, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Локдаун скоро: что делать с деньгами – три совета".

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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