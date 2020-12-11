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Доллар тестирует новый уровень на межбанке: что творится с курсом

11 декабря, 11:39

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Ситуация на валютном рынке сейчас зависит от НБУ, считает аналитик

Доллар после роста официального курса 11 декабря на межбанке тестирует на прочность уровень 28 гривен. Курс падает из-за нехватки продавцов – нерезиденты приостановили выход из ОВГЗ, а импортеры пассивны на фоне низкой деловой активности. Поэтому в ближайшее время доллар, вероятно, продолжит торговаться вблизи отметки 28 гривен.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Единственным крупным участником рынка, способным удержать гривню от дальнейшего укрепления, остается НБУ, от которого и будет зависеть куда пойдет курс, объяснил эксперт. Он считает, что Нацбанк, пользуясь ситуацией, будет выкупать доллар в резервы.

Поддержку гривне оказывают:

В тренде
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А давление на гривню в перспективе могут оказать компании и фирмы-подрядчики государственных проектов, если они получат деньги из бюджета. Им не всегда удается использовать все средства. В результате остатки, а также замороженные на время локдауна ресурсы, могут пойти на выкуп валюты.

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Источник: Сегодня

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