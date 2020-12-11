Доллар тестирует новый уровень на межбанке: что творится с курсом

Ситуация на валютном рынке сейчас зависит от НБУ, считает аналитик

Доллар после роста официального курса 11 декабря на межбанке тестирует на прочность уровень 28 гривен. Курс падает из-за нехватки продавцов – нерезиденты приостановили выход из ОВГЗ, а импортеры пассивны на фоне низкой деловой активности. Поэтому в ближайшее время доллар, вероятно, продолжит торговаться вблизи отметки 28 гривен.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Единственным крупным участником рынка, способным удержать гривню от дальнейшего укрепления, остается НБУ, от которого и будет зависеть куда пойдет курс, объяснил эксперт. Он считает, что Нацбанк, пользуясь ситуацией, будет выкупать доллар в резервы.

Поддержку гривне оказывают:

В тренде Украинцы теперь могут получить карантинные 8000 гривен – условия

помощь ЕС в размере 623,5 млн евро ;

; привлеченные ресурсы от размещения ОВГЗ, которые пойдут для покрытия дефицита бюджета.

А давление на гривню в перспективе могут оказать компании и фирмы-подрядчики государственных проектов, если они получат деньги из бюджета. Им не всегда удается использовать все средства. В результате остатки, а также замороженные на время локдауна ресурсы, могут пойти на выкуп валюты.

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