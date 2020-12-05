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Локдаун скоро: что делать с деньгами – три совета

5 декабря, 07:15

Александра Романюк Александра Романюк

Экономисты назвали надежный способ не остаться без сбережений

Темпы распространения COVID-19 в Украине продолжают набирать обороты. Поэтому вскоре правительство планирует закрыть Украину на жесткий карантин – локдаун.

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Предварительно планируется, что максимальные ограничения будут действовать 3 недели. Но где гарантия, что он не будет продлен? Опыт весеннего локдауна показывает, что этого нельзя исключить.

Как правильно распорядиться своими деньгами перед локдауном? Положить их в банк, чтоб "обрастали" процентами? Или, наоборот, снять со счета и пусть лежат дома? Может, лучше купить доллары или евро?

Сайт "Сегодня" спросил об этом у экономических экспертов. Вот их советы:

1. В период кризиса деньги необходимо иметь под рукой.

"Если у вас лежат деньги в банке, их лучше забрать и держать дома. Это позволяет не зависеть от каких-то административных действий государства", – говорит экономический эксперт Алексей Кущ.

Речь не о том, что в период локдауна вы не сможете снять деньги с карточки. Банкоматы наверняка будут работать, и национальную валюту в них продолжат подвозить. Так было весной, так происходит сейчас в других странах, которые ужесточили карантин раньше Украины. Волноваться, скорее, стоит за стабильность банковской системы.

"Во время кризиса деньги лучше хранить в кэше. Банковская система сейчас очень слабая, и не факт, что опять не будет падения банков. Поэтому я бы советовал то, что есть, все-таки держать поближе к себе", – считает экономический эксперт Алексей Дорошенко.

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Известный американский предприниматель Уоррен Баффет еще накануне кризиса 2008 года говорил о стратегии на смутное время: активы в денежном эквиваленте не приносят прибыли, но позволяют спать спокойно.

2. Основную сумму лучше перевести в доллары или евро

Многие украинцы традиционно предпочитают хранить сбережения в твердой валюте. И в период кризиса эта привычка может помочь сохранить средства. Но не стоит забывать, что на доллары хлеб и картошку в Украине не купишь.

Алексей Дорошенко считает, что деньги, которые вы можете потратить в течение месяца или полутора, лучше хранить дома в гривне. Если же сбережений больше, остальную сумму можно перевести в твердую валюту – доллары или евро.

"Сейчас мы практически не видим роста курса доллара, но он будет понемногу расти. Поэтому какая-то сумма – то, что нужно людям на месяц-полтора – лучше держать в гривне. А основная сумма может быть в валюте", – говорит Алексей Дорошенко.

3. Деньги можно вложить в продукты, которые будут дорожать.

Этот совет особенно актуален для людей с невысокими доходами, которые, что называется, считают каждую копейку.

"Однозначно будет дорожать все, что связано с мукой. В этом году дорожало зерно, поэтому уже сейчас постепенно растет цена на муку, на макаронные изделия и т. д. Также растет цена на подсолнечное масло, дорожают овощи. Поэтому если купить муку или те же овощи в умеренных количествах, чтобы они не успели испортиться, это тоже будет правильное вложение. Особенно для тех, кто имеет минимум средств", – говорит Алексей Дорошенко.

Также эксперты повторяют совет на все времена, не только на период кризиса: сбережения лучше диверсифицировать. То есть хранить в разной валюте, а если вкладывать – то в разные инструменты (депозиты, акции, золото, недвижимость).

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов признал, что карантин выходного дня не дал должного результата. А потому уже с завтрашнего дня магазины и рестораны будут работать в обычном режиме.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Локдаун в Украине

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деньги кризис сбережения карантин советы локдаун

Источник: Сегодня

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