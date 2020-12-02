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Мало оптимизма: что происходит с курсом доллара на межбанке

2 декабря, 12:05

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Валютный рынок ждет новых импульсов

Доллар после роста официального курса 2 декабря на межбанке пытается протестировать уровень 28,5 гривни. Курс в ближайшее время останется в диапазоне 28,5-28,6 грн/долл. в ожидании новых драйверов движения.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Валютный рынок продолжает следить за нерезидентами, которые накануне выводили дивиденды. Если сегодня эта тенденция возобновится, что гривня будет чувствовать себя неуверенно, считает эксперт.

При этом размещение ОВГЗ не дало импульса для оптимизма. Спрос оказался низким, и был сосредоточен в краткосрочных бумагах. А вот ставки преимущественно продолжили расти.

В тренде
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Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснил, почему евро в Украине растет быстрее, чем доллар.

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Также сообщалось, что с начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.

А о том, какие виды сбережений сейчас самые популярные у украинцев, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс гривня межбанк курс доллара валютный рынок Андрей Шевчишин

Источник: Сегодня

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