Мало оптимизма: что происходит с курсом доллара на межбанке

Доллар после роста официального курса 2 декабря на межбанке пытается протестировать уровень 28,5 гривни. Курс в ближайшее время останется в диапазоне 28,5-28,6 грн/долл. в ожидании новых драйверов движения.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Валютный рынок продолжает следить за нерезидентами, которые накануне выводили дивиденды. Если сегодня эта тенденция возобновится, что гривня будет чувствовать себя неуверенно, считает эксперт.

При этом размещение ОВГЗ не дало импульса для оптимизма. Спрос оказался низким, и был сосредоточен в краткосрочных бумагах. А вот ставки преимущественно продолжили расти.

В тренде Украинцы теперь могут ходить в банки без бумажных паспортов и ID-карт

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснил, почему евро в Украине растет быстрее, чем доллар.

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Также сообщалось, что с начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.

А о том, какие виды сбережений сейчас самые популярные у украинцев, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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