Кризис любит кеш. 5 советов, как пережить локдаун на уровне семейного бюджета

Пока не ввели локдаун, самое время подготовиться к нему финансово

Европейские страны одна за другой усиливают карантинные ограничения. Не исключено, что такие же меры в недалеком будущем будут приняты и в Украине.

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Весной одни остались без заработка, у других уровень доходов резко упал. Если будет новый локдаун, ситуация может повториться.

Как подготовиться к нему, чтобы пережить остановку экономики менее болезненно?

Эксперты говорят, что правильнее было бы извлечь урок еще весной и постепенно создавать "подушку безопасности" сразу после ослабления ограничений. Но тогда вряд ли кто-то думал, что локдаун может повториться.

Однако пока ограничения не такие сильные, как весной, не поздно подготовиться к возможному ужесточению карантина и сейчас.

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Предлагаем пять главных принципов экономии, чтобы пережить локдаун.

1. Сократите расходы

Даже если ваша работа может продолжаться дистанционно и вы не ожидаете проблем с заработком во время локдауна, от потери доходов полностью или частично не застрахован никто. Экономическая активность во время карантина падает, и любые проекты могут приостановиться.

Если у вас нет сбережений, их нужно успеть сделать сейчас, чтобы под рукой была некоторая сумма "на черный день".

Как сэкономить, если откладывать деньги обычно не получается? Прежде всего пересмотрите структуру своих расходов. Разделите их на обязательные, желательные и необязательные.

К обязательным отнесите минимально необходимый набор продуктов питания и услуг (например, оплата телефона), товаров первой необходимости (моющие средства и т. д.), выплаты по кредиту и т. д.

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От необязательных расходов нужно отказаться уже сейчас. Развлечения, вкусности, новая техника и одежда – это может подождать до лучших времен.

На время можно отказаться и от желательных расходов. К ним, например, можно отнести некоторые траты на транспорт (пару остановок можно пройти пешком), подарки на дни рождения (в крайнем случае обойтись символическими). Возможно, удастся договориться с банком на отсрочку выплат по кредиту или частично не заплатить за коммунальные услуги (хотя все равно придется делать это позднее).

Пересмотрите свои привычки. Если вовремя выключать свет, перекрывать кран, пока чистишь зубы, меньше курить или болтать по телефону, тоже можно неплохо сэкономить.

"Семьи будут дольше находиться дома и тратить больше электроэнергии, особенно зимой, как это происходит обычно каждый сезон. Поэтому стоит позаботиться об уменьшении затрат на электроэнергию. Можно сэкономить до 50% расходов, если установить двузонный счетчик, "умные" розетки и LED-освещение, а также использовать энергоэффективную бытовую технику не ниже класса А или А+. Например, можно использовать ультратонкие керамические электрообогреватели, а для установки двузонного счетчика заказать в интернете энергоэффективные наборы, в которые сразу входит услуга установка под ключ. Такие счетчики тарифицируют электроэнергию, потребляемую с 23:00 до 7:00, вдвое дешевле, чем днем", – комментирует эксперт по энергоэффективности YASNO Антон Ковалишин.

2. Кризис любит кеш

Сделайте минимально необходимый запас продуктов и обналичьте часть денег с карточки. Продуктовые магазины, конечно, не закроют даже во время самого жесткого локдауна, но перебои с поставками нельзя исключить.

Наличные тоже могут понадобиться. Например, на случай болезни, когда сложно выйти в магазин. Нужно учесть, что еще далеко не все службы доставки и продавцы готовы принимать деньги на карточку. Да и проблемы с банками нельзя исключить, хотя предыдущий локдаун банковская система прошла достаточно стабильно, утверждают в НБУ.

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Расходы, связанные с покупкой долгосрочных товаров, лучше перенести на послекризисный период. У семьи должен быть внутренний резерв хотя бы на трехмесячный период. Нужно иметь запас продуктов питания хотя бы на несколько дней на случай какого-либо форс-мажора.

"Кризис любит кеш. Поэтому, если у вас лежат деньги в банке, их лучше забрать и держать дома. Да, это тоже риск, но, с другой стороны, это позволяет не зависеть от каких-то административных действий государства", – говорит экономический эксперт Алексей Кущ.

3. Продумайте комфортные условия для удаленной работы

Многие офисные работники остаются на удаленной работе еще с весны. Однако есть и такие предприятия, которые будут закрываться, если иного выхода уже не будет, в последний момент.

Если ваш заработок напрямую зависит от возможности работать удаленно, позаботьтесь об организации такой работы заранее – будь вы наемный сотрудник или руководитель.

Проверьте исправность техники (смартфон, ноутбук).

Проверьте качество связи. Если вы решите переживать карантин в загородном доме (в селе), возможно, есть смысл провести туда надежный интернет (во время весеннего локдауна интернет-провайдеры во многих регионах прекратили подключение новых клиентов. Не исключено, что такое может произойти и в случае введения новых ограничений.

Найдите удобные инструменты для дистанционной работы и научитесь (обучите коллектив) ими пользоваться заранее. Это не только мессенджеры и платформы для видеосвязи вроде Zoom или Google Meet, но и, например, инструменты для удаленного доступа к компьютеру (TeamViewer, Remote Desktop), платформы для электронного документооборота и т. д.

Для тех, кто зарабатывает продажами, нелишним создать (или возродить забытые с весны) каналы дистанционной коммуникации с клиентами (группы в вайбере или инстаграме, интернет-странички и т. д.). Сейчас еще есть время поделиться этими контактами с клиентами.

"Нужно уже сейчас понимать те требования и правила, которые касаются работы малого бизнеса. И не только потому, что этого требует государство. Во-первых, все исследования говорят о том, что покупатели, клиенты стараются избегать тех мест, которые пренебрегают санитарными нормами и создают риски.

Во-вторых, по опыту Польши могу сказать, что сейчас бизнес не просто закрывается, как весной. Он старается найти какие-то компромиссные решения. Поэтому нужно изучить правила и подумать, как работать по новым правилам. Надо понимать, что это дистанцирование, такая форма работы, когда продавцы и покупатели не видят друг друга, будут актуальны еще год, а может, и больше. Если карантин объявят не сейчас, то его объявят позже, и в этих условиях нужно найти возможность работать. Поэтому если вы еще не организовали доставку вашей продукции и возможности дистанционно работать с вашими клиентами, то вы должны сделать это как можно быстрее. Обязательно наладить онлайн-оплату, поскольку это тоже помогает сохранить клиентуру. Если клиенты не смогут физически прийти к вам, они должны хотя бы найти вас в интернете и оплатить свои заказы. Если кто-то планировал выйти на международные площадки, то это тоже можно сделать как раз сейчас", – советует Надежда Бедричук, член набсовета Украинского совета бизнеса, исполнительный директор Украинской ассоциации прямых продаж.

4. Возможность подзаработать и перспективы

Если во время ужесточения карантина ваши доходы падают, задумайтесь о дополнительном заработке. Например, в такое время особенно востребованными становятся доставка, услуги такси.

Несколько часов работы вечером или по выходным могут поправить ваше материальное положение, пострадавшее во время карантина.

Если же ваша профессия не позволяет достаточно зарабатывать весь этот год, это повод задуматься о смене деятельности.

Многие эксперты сегодня говорят о том, что тенденции на рынке труда, которые проявились в связи с коронавирусом, сохранятся еще как минимум год, а то и больше.

"Каждой семье нужен "резервный фонд". Если это семья с детьми, то он должен быть в размере хотя бы 6 месяцев покрытия расходов. И этот резервный фонд как раз в таких ситуациях и нужно использовать. Потому что во время карантина кто-то может недополучать доход, а кто-то его вообще потеряет. Плюс вообще нужно смотреть, будет ли доход, скажем, через 6 месяцев. Потому что такие индустрии, как, например, туризм, могут восстанавливаться намного дольше. Тем, у кого резервного фонда нет, сейчас придется активно искать все возможные варианты подработки", – говорит Любомир Остапив, основатель социального проекта "Семейный бюджет".

5. Оставайтесь людьми

Как свидетельствует наша история, в тяжелые времена украинцы обычно активнее, чем всегда, начинают помогать тем, кто попал в беду. Сейчас в Украине тоже много тех, кто нуждается в помощи и поддержке.

Несмотря на режим жесткой экономии, который нужно "включить" в это время, не отказывайте в помощи тем, кто рядом и кому хуже, чем вам. Но нужно четко определить для себя ту сумму, которую вы можете одолжить или отдать безвозмездно без ущерба для своей семьи.

Напомним, Кабинет министров готовит черновик законопроекта с программой поддержки малого и среднего бизнеса, который пострадал из-за введения карантина.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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