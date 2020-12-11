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Доллар в Украине упал до минимума за три месяца: курс НБУ

11 декабря, 16:40

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 14 декабря

На понедельник, 14 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

11.1214.12Изменение
1 доллар США28,08 грн27,97 грн- 0,11
1 евро33,99 грн33,89 грн- 0,10
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По сравнению со значениями 11 декабря курс доллара упал на 11 копеек после роста на четыре копейки в предыдущий банковский день. Впервые с 14 сентября, то есть за три месяца, "зеленый" опустился ниже психологической отметки в 28 гривен.

За последнюю неделю – с 7 по 14 декабря – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 32 копейки. Впрочем, эксперты предупреждали, что курс доллара в Украине может ждать коррекция.

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Евро подешевел на 10 копеек после подорожания на три копейки днем ранее. Стоимость евровалюты при этом осталась ниже психологической отметки в 34 гривни. Выше этой отметки евро поднимался в начале декабря-2020 – впервые с февраля 2018 года – и продержался на таком уровне неделю.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.

А о том, каким был предновогодний курс доллара в декабре в последние пять лет, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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