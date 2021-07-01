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Доллар ускорился: НБУ обновил официальный курс валют

1 июля 2021 16:17

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 2 июля

Доллар снова падает, но надолго ли это

Доллар снова падает, но надолго ли это / Фото: Getty Images, AFP

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 2 июля:

01.0702.07Изменение
1 доллар США27,23 грн27,38 грн+ 0,15
1 евро32,35 грн32,52 грн+ 0,17
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По сравнению со значениями 1 июля курс доллара подскочил еще на 15 копеек после роста на пять копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 25 июня по 2 июля – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 11 копеек. Ранее аналитик объяснил, почему гривня сначала резко укрепилась, а потом снова упала.

Курс евро повысился на 17 копеек после роста на пять копеек днем ранее.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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