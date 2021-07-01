Українська
$ 27,23
32,35
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Доллар будет дорожать: почему гривня резко укрепилась, а потом снова упала

1 июля 2021 12:04

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Курс американской валюты на межбанке уверенно идет вверх, несмотря на положительные для Украины сигналы от зарубежных инвесторов

Доллар устремился вверх

Доллар устремился вверх / Фото: Сегодня, Pixabay

Доллар 1 июля после роста по официальному курсу продолжил повышаться на межбанке и торгуется в районе 27,36 грн. Нынешнее подорожание доллара – коррекция после недавнего резкого падения курса "зеленого". До конца недели курс, скорее всего, продолжит расти и достигнет 27,45 грн/долл. Евро может укрепиться до отметки в 32,65 грн.

Реклама

Об этом сайту "Сегодня" рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов. Он объяснил, почему гривня сначала резко укрепилась, а потом упала:

"Во вторник прошел аукцион по размещению ОВГЗ. В госбюджет было привлечено 2,53 млрд грн... Тем не менее во вторник наблюдалось сильное укрепление гривни. Полагаю, что одной из причин послужило успешное размещение еврооблигаций "Укравтодора" в Лондоне на 700 млн долларов США. Судя по всему, часть этих ресурсов попала на межбанк. Из-за этого гривня начала слабеть и, скорее всего, тренд продолжится", – отметил Гойлов.

При этом аналитик напомнил, что Украина получила ряд позитивных сигналов от зарубежных инвесторов:

"Ожидаю, что интерес инвесторов к украинским ценным бумагам вырастет, и гривня получит поддержку", – резюмировал эксперт.

Напомним, аналитики считают, что продавать инвалюту в ближайшее время будет невыгодно. А покупать доллары про запас еще рано – в середине лета курс может оказаться более подходящим для перевода сбережений в валюту.

Кроме того, Кабмин ранее рассчитал, каким может быть курс доллара, на три года вперед. Подробнее смотрите в сюжете:

Реклама

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Пенсии и надбавки решили увеличить: кто получит прибавку
Пенсии и надбавки решили увеличить: кто получит прибавкуЭкономика
ПриватБанк начал повышение тарифов на переводы через
ПриватБанк начал повышение тарифов на переводы через "Приват24"Финансы
В ПриватБанке произошел сбой – с карт клиентов пропали деньги
В ПриватБанке произошел сбой – с карт клиентов пропали деньгиФинансы
Что будет с зарплатами, ценами, курсом доллара и безработицей в третьем квартале
Что будет с зарплатами, ценами, курсом доллара и безработицей в третьем кварталеЭкономика
Распродажа долларов закончилась: межбанк ждут новые валютные качели
Распродажа долларов закончилась: межбанк ждут новые валютные качелиФинансы
Доллар и евро просели перед Днем Конституции: официальный курс
Доллар и евро просели перед Днем Конституции: официальный курсФинансы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять