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Долар прискорився: НБУ оновив офіційний курс валют

1 липня 2021 16:17

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 2 липня

Долар зростає, але чи надовго це

Долар зростає, але чи надовго це / Фото: Getty Images, AFP

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 2 липня:

01.0702.07Зміна
1 долар США27,23 грн27,38 грн + 0,15
1 євро32,35 грн32,52 грн + 0,17
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Порівняно зі значеннями 1 липня курс долара підскочив ще на 15 копійок після зростання на п'ять копійок попереднього банківського дня. За тиждень – з 25 червня по 2 липня – гривня ослабла проти американської валюти на 11 копійок. Раніше аналітик пояснив, чому гривня спочатку різко зміцнилася, а потім знову впала.

Курс євро підвищився на 17 копійок після зростання на п'ять копійок днем раніше.

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  • Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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