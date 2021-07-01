Долар прискорився: НБУ оновив офіційний курс валют

Долар зростає, але чи надовго це / Фото: Getty Images, AFP
Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 2 липня:
|01.07
|02.07
|Зміна
|1 долар США
|27,23 грн
|27,38 грн
|+ 0,15
|1 євро
|32,35 грн
|32,52 грн
|+ 0,17
Порівняно зі значеннями 1 липня курс долара підскочив ще на 15 копійок після зростання на п'ять копійок попереднього банківського дня. За тиждень – з 25 червня по 2 липня – гривня ослабла проти американської валюти на 11 копійок. Раніше аналітик пояснив, чому гривня спочатку різко зміцнилася, а потім знову впала.
Курс євро підвищився на 17 копійок після зростання на п'ять копійок днем раніше.
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- Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:
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