Долар буде дорожчати: чому гривня різко зміцнилася, а потім знову впала

Курс американської валюти на міжбанку впевнено йде вгору, незважаючи на позитивні для України сигнали від зарубіжних інвесторів

Долар кинувся догори / Фото: Сьогодні, Pixabay

Долар 1 липня після зростання за офіційним курсом продовжив підвищуватися на міжбанку і торгується в районі 27,36 грн. Нинішнє подорожчання долара – корекція після недавнього різкого падіння курсу "зеленого". До кінця тижня курс, швидше за все, продовжить рости і досягне 27,45 грн/дол. Євро може зміцнитися до позначки в 32,65 грн.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів аналітик RoboForex Андрій Гойлов. Він пояснив, чому гривня спочатку різко зміцнилася, а потім впала:

"У вівторок відбувся аукціон з розміщення ОВДП. До держбюджету було залучено 2,53 млрд грн... Проте у вівторок спостерігалося сильне зміцнення гривні. Вважаю, що однією з причин стало успішне розміщення єврооблігацій "Укравтодору" в Лондоні на 700 млн доларів США. Судячи з усього, частина цих ресурсів потрапила на міжбанк. через це гривня почала слабшати і, швидше за все, тренд продовжиться ", – зазначив Гойлов.

При цьому аналітик нагадав, що Україна отримала ряд позитивних сигналів від зарубіжних інвесторів:

Світовий банк ухвалив рішення виділити 350 млн доларів на розвиток економіки .

. ЄБРР переглянув прогноз зростання ВВП України в цьому році – 3,5% проти 3% раніше.

"Очікую, що інтерес інвесторів до українських цінних паперів зросте, і гривня отримає підтримку", – резюмував експерт.

Нагадаємо, аналітики вважають, що продавати інвалюту найближчим часом буде невигідно. А купувати долари про запас ще рано – в середині літа курс може виявитися більш відповідним для перекладу заощаджень в валюту.

Крім того, Кабмін раніше розрахував, яким може бути курс долара, на три роки вперед. Детальніше дивіться в сюжеті:

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