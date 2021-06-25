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Україна отримає майже 10 млрд гривень від Світового банку: навіщо ці гроші

25 червня 2021 12:32

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Нову угоду з міжнародною фінансовою установою з боку Києва схвалили міністр фінансів Марченко і голова уряду Шмигаль

Україна та Світовий банк (СБ) уклали угоду про виділення Києву 350 млн доларів, тобто близько 9,65 млрд гривень. Ці кошти спрямують на:

  • розвиток економіки в період пандемії;
  • соціальну підтримку вразливих верств населення;
  • посилення державних інституцій.
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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем'єра, кошти СБ допоможуть Україні реалізувати системні проєкти для розвитку ринку землі, продовжувати реформу газового сектору і зміцнювати кредитний ринок.

Угоду підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та старший менеджер портфеля проєктів Світового банку в Україні Клавдія Максименко.

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підписання угоди

підписання угоди / Фото: Кабинет министров Украины

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Нагадаємо, в червні Світовий банк поліпшив прогноз зростання ВВП України. Фінансова організація очікує, що економіка України зросте 2021 року на 3,8%, а в 2022-го – на 3,1%.

Крім того, в травні СБ схвалив виділення Україні 90 млн доларів (близько 2,5 млрд грн) на проведення вакцинації від COVID-19.

Про що ще говорять в Україні світі в п'ятницю, 25 червня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":

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