Україна отримає майже 10 млрд гривень від Світового банку: навіщо ці гроші

Нову угоду з міжнародною фінансовою установою з боку Києва схвалили міністр фінансів Марченко і голова уряду Шмигаль

Україна та Світовий банк (СБ) уклали угоду про виділення Києву 350 млн доларів, тобто близько 9,65 млрд гривень. Ці кошти спрямують на:

розвиток економіки в період пандемії;

в період пандемії; соціальну підтримку вразливих верств населення;

посилення державних інституцій.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем'єра, кошти СБ допоможуть Україні реалізувати системні проєкти для розвитку ринку землі, продовжувати реформу газового сектору і зміцнювати кредитний ринок.

Угоду підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та старший менеджер портфеля проєктів Світового банку в Україні Клавдія Максименко.

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Нагадаємо, в червні Світовий банк поліпшив прогноз зростання ВВП України. Фінансова організація очікує, що економіка України зросте 2021 року на 3,8%, а в 2022-го – на 3,1%.

Крім того, в травні СБ схвалив виділення Україні 90 млн доларів (близько 2,5 млрд грн) на проведення вакцинації від COVID-19.

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