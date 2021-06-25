Україна отримає майже 10 млрд гривень від Світового банку: навіщо ці гроші

Україна та Світовий банк (СБ) уклали угоду про виділення Києву 350 млн доларів, тобто близько 9,65 млрд гривень. Ці кошти спрямують на:
- розвиток економіки в період пандемії;
- соціальну підтримку вразливих верств населення;
- посилення державних інституцій.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами прем'єра, кошти СБ допоможуть Україні реалізувати системні проєкти для розвитку ринку землі, продовжувати реформу газового сектору і зміцнювати кредитний ринок.
Угоду підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та старший менеджер портфеля проєктів Світового банку в Україні Клавдія Максименко.
підписання угоди / Фото: Кабинет министров Украины
Нагадаємо, в червні Світовий банк поліпшив прогноз зростання ВВП України. Фінансова організація очікує, що економіка України зросте 2021 року на 3,8%, а в 2022-го – на 3,1%.
Крім того, в травні СБ схвалив виділення Україні 90 млн доларів (близько 2,5 млрд грн) на проведення вакцинації від COVID-19.
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