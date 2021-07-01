Криза в НБУ. Про звільнення заявив ще один директор департаменту

Нацбанк і Віталій Ваврищук / колаж "Сьогодні"

Після того як з Національного банку України вирішила звільнитися ціла команда керівників Департаменту ліцензування, про своє рішення завершити роботу в НБУ заявив і директор Департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук.

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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Ваврищука, він повністю солідарний з позицією, висловленою перед звільненням главою Департаменту ліцензування Олександром Бевзою.

"Мої власні спостереження про стан справ в НБУ співпадають з міркуваннями Олександра Бевза. Повністю поділяю висловлену позицію. Сьогодні повідомив колегам, що планую завершити роботу в НБУ", – написав він.

Ваврищук додав, що терміни свого звільнення обговорить найближчим часом з новим заступником глави НБУ, куратором його департаменту.

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Раніше команда керівників Департаменту ліцензування заявила про своє звільнення у зв'язку з тим, що "централізація ухвалення рішень перебуває в одних руках, а заміна колегіальності директивним прийняттям рішень недопустима в роботі Національного банку України".

Ми також писали, що 12 липня залишить свою посаду і заступник голови Національного банку України (НБУ) Дмитро Сологуб, який отримував доган.

3 липня 2020 року Верховна Рада звільнила з посади голови НБУ Якова Смолія, призначивши замість нього 16 липня 2020 року Кирила Шевченка.