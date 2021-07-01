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Кризис в НБУ. Об увольнении заявил еще один директор департамента

1 июля 2021 2:42

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Глава Департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук выразил солидарность с уволившимся ранее коллегой Александром Бевзом

Нацбанк и Виталий Ваврищук / коллаж "Сегодня"

Нацбанк и Виталий Ваврищук / коллаж "Сегодня"

После того как из Национального банка Украины решила уволиться целая команда руководителей Департамента лицензирования, о своем решении завершить работу в НБУ заявил и директор Департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Ваврищука, он посностью солидарен с позицией, высказанной перед увольнением главой Департамента лицензирования Александром Бевзой.

"Мои собственные наблюдения о состоянии дел в НБУ совпадают с соображениями Александра Бевза. Полностью разделяю высказанную позицию. Сообщил коллегам, что планирую завершить работу в НБУ", - написал он.

Ваврищук добавил, что сроки своего увольнения обсудит в ближайшее время с новым заместителем главы НБУ, куратором его департамента.

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Ранее команда руководителей Департамента Лицензирования заявила о своем уходе в связи с тем, что "централизация принятия решений находится в одних руках, а замена коллегиальности директивным принятием решений недопустима в работе Национального банка Украины".

Мы также писали, что 12 июля покинет свою должность и замглавы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб, который получал выговор.

3 июля 2020 года Верховная Рада уволила с должности председателя НБУ Якова Смолия, назначив вместо него 16 июля 2020 года Кирилла Шевченка.

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