Доллар набирает обороты: сколько стоит валюта на черном рынке

Рассказываем, сколько стоит доллар у спекулянтов 10 июня

Сколько стоит доллар 10 июня / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Накануне выходных доллар решил набрать обороты и свернуть с курса падения на курс роста, хотя и незначительного.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

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Так, по состоянию на утро пятницы, 10 июня, средний курс продаж составлял 35,29 грн (9 июня он был 35,25 грн/долл.), а средний курс покупки – 35,11 грн (35,08 грн/долл.).

Динамика курса доллара 10 июня / Фото: скриншот

Самый низкий курс продаж, который нам удалось найти, – 35,1 грн/долл., а самый высокий – 35,5 грн/долл.

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В Украине нашли замену доллару и евро

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, гривня начнет вытеснять с рынка иностранные валюты, в частности, такие, как доллар и евро. Связано это в первую очередь с поднятием сразу в два с половиной раза учетной ставки со стороны Нацбанка. А ориентируясь на это, банки сумеют поднять проценты по депозитам.

Это в свою очередь сделает гривневые вклады популярнее депозитов в иностранной валюте, поскольку их доходность будет высокой. Конечно, доллар и евро никуда не исчезнут, но их востребованность значительно снизится, а доверие к гривне будет, наоборот, расти.

Ранее мы рассказывали, когда Нацбанк готов отказаться от фиксированного курса американской валюты и к чему это может привести.

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Также мы писали, как ПриватБанк оставил клиента без заработной платы.