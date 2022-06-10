Долар набирає обертів: скільки коштує валюта на чорному ринку

Розповідаємо, скільки коштує долар у спекулянтів 10 червня

Скільки коштує долар 10 червня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Напередодні вихідних долар вирішив набрати обертів і звернути з курсу падіння на курс зростання, хоч і незначного.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

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Так, станом на ранок пʼятниці, 10 червня, середній курс продажу становив 35,29 грн (9 червня він був 35,25 грн/дол.), а середній курс купівлі – 35,11 грн (35,08 грн/дол.).

Динаміка курсу долара 10 червня / Фото: скріншот

Найнижчий курс продажу, який нам вдалося знайти, - 35,1 грн/дол., а найвищий – 35,5 грн/дол.

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В Україні знайшли заміну доларові і євро

Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, гривня почне витісняти з ринку іноземні валюти, зокрема, такі, як долар та євро. Повʼязано це передусім з підняттям відразу в два з половиною раза облікової ставки з боку Нацбанку. А орієнтуючись на це, банки зможуть підняти відсотки за депозитами.

Це в свою чергу зробить гривневі вклади популярнішими за депозити в іноземній валюті, оскільки їхня дохідність буде високою. Звісно, долар та євро нікуди не зникнуть, але їхня затребуваність значно знизиться, а довіра до гривні, навпаки, зростатиме.

Раніше ми розповідали, коли Нацбанк готовий відмовитися від фіксованого курсу американської валюти і до чого це може призвести.

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Також ми писали, як ПриватБанк залишив клієнта без заробітної плати.