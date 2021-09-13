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Доллар на межбанке устремился вниз

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
13 сентября, 12:51
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Аналитики прогнозируют, что поведение евро и доллара на международных рынках будет одним из главных факторов для курсообразования на торгах в течение недели
Доллар снова подешевел
Доллар снова подешевел

Курс доллара на межбанке в понедельник, 13 сентября, упал в цене – до 26,68/26,7 грн за доллар.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

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Доллар снизился на 7 копеек по сравнению с предыдущими значениями. В то же время евро упал на 20 копеек и достиг 31,44/31,47 грн за евро.

Что происходило с долларом на межбанке в течение недели. Данные: Минфин

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Как прогнозируют аналитики, главными для курсообразования на торгах в течение недели будут, в частности, объемы продаваемой и покупаемой валюты крупными клиентами, результаты аукциона по размещению ОВГЗ 14 сентября, поведение евро и доллара на международных рынках.

Что будет с курсом доллара в Украине

Как рассказали "Сегодня" эксперты, в течение недели тренд на укрепление гривни сохранится, а регулятор станет ему препятствовать.

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак прогнозирует, что с 13 по 18 сентября средний курс продажи наличного доллара будет колебаться в рамках 26,6-27 грн. Эксперт обратил внимание: удорожание барреля нефти выше 76 долларов окажется сильным сигналом на повышение инфляционного давления в мире и откроет потенциал слабости гривни.

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Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко говорит, что на неделе курс будет медленно (в пределах 10 коп.) ревальвировать, но опуститься ему до 26,5 грн/доллар не даст Нацбанк, выкупая излишки валюты.

Что происходило с курсом доллара:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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