Долар на міжбанку кинувся вниз

Аналітики прогнозують, що поведінка євро і долара на міжнародних ринках буде одним з головних чинників для курсоутворення на торгах протягом тижня

Долар знову подешевшав

Курс долара на міжбанку в понеділок, 13 вересня, впав у ціні – до 26,68/26,7 грн за долар.

Про це свідчать дані Мінфіну.

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Долар знизився на 7 копійок порівняно з попередніми значеннями. Водночас євро впав на 20 копійок і досягнув 31,44/31,47 грн за євро.

Що відбувалося з доларом на міжбанку протягом тижня. Дані: Мінфін

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Як прогнозують аналітики, головними для курсоутворення на торгах протягом тижня будуть, зокрема, обсяги валюти, що продається і купується великими клієнтами, результати аукціону з розміщення ОВДП 14 вересня, поведінка євро і долара на міжнародних ринках.

Що буде з курсом долара в Україні

Як розповіли "Сьогодні" експерти, протягом тижня тренд на зміцнення гривні збережеться, а регулятор стане йому перешкоджати.

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак прогнозує, що з 13 по 18 вересня середній курс продажу готівкового долара коливатиметься в рамках 26,6-27 грн. Експерт звернув увагу: подорожчання бареля нафти вище 76 доларів виявиться сильним сигналом на підвищення інфляційного тиску у світі і відкриє потенціал слабкості гривні.

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Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко каже, що потягом тижня курс буде повільно (в межах 10 коп.) ревальвувати, але опуститися йому до 26,5 грн/долар не дозволить Нацбанк, викуповуючи надлишок валюти.

Що відбувалося з курсом долара:

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

За "Індексом БігМака", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.