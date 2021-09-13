Доллар и евро снова подешевели – курс НБУ

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 13 сентября

Гривня в Украине продолжает укрепляться / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 13 сентября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,68 грн;

1 евро – 31,58 грн;

1 злотый – 6,95 грн;

10 российских рублей – 3,7 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем, 11 сентября, доллар и евро подешевели. Американская валюта упала в стоимости на 5 копеек, а евро – на 4 копейки. Злотые и рубли подешевели на 3 и 4 копейки соответственно.

Реклама

На межбанке 10 сентября торги по доллару к вечеру уже были на минимальной активности. Установилось очень шаткое равновесие между спросом и предложением.

Доллар подорожал на 6 копеек в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,74/26,76 грн (покупка/продажа).

Евро также стал выше в цене на 13 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 31,64/31,66 грн (покупка/продажа).

Как менялся курс:

В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.

Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.

Реклама

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.