Рынок валют: эксперты озвучили новый курс доллара в сентябре

По их мнению, окрепшая гривня может обвалиться в любой момент

/ Фото: Сегодня

Доллар продолжает дешеветь, несмотря на начало делового сезона, когда его курс на волне спроса обычно растет. Всю неделю была плавная девальвация доллара, в итоге – минус 20 копеек и снова ниже 27 гривен. Напомним: год назад доллар в середине сентября стоил на гривню и 40 копеек дороже, а тренд был восходящий.

Почему гривня по-прежнему крепка, и чего ожидать дальше в сентябре, разобралась "Сегодня".

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Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

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Что произошло с курсом за неделю

Стабильность курса на уровне 27,03 грн/доллар в наличной продаже и на 20 коп. меньше в покупке, закончилась в минувшее воскресенье. С понедельника доллар начал дешеветь. Курс снизился до 26,95 грн/доллар в продаже и 26,76 в покупке, а к пятнице было уже 26,84 и 26,65 соответственно. Такой же курс остался на выходные. Спрэд (разница между курсами покупки и продажи) сузился с 21 до 18-19 копеек, что говорило об уверенности банкиров в том, что скачков курса они не ожидают.

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Максимальный курс, по которому можно было сдать наличный доллар – 26,73 грн (на 22 коп. дешевле, чем неделю назад), минимальный курс, по которому можно купить наличный доллар – 26,75 грн (тоже на 22 коп. дешевле, чем неделю назад). Отметим, что такой высокий курс покупки наблюдается в обменниках, работающих на скупку валюты. Заявленный низкий курс продажи, как правило, виртуальный, по такой цене в наличии долларов нет. Реальный курс продажи начинается с 26,85 грн/доллар.

Нацбанк продолжил укреплять гривню: с 26,93 – сперва до 26,81, затем до 26,73 грн/доллар (на 20 коп. за неделю). На понедельник, 13 сентября, Нацбанк установил курс 26,68 грн/доллар.

Анализ ситуации на рынке

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По словам Максима Орыщака, самое важное событие, повлиявшее на укрепление гривни – решение Нацбанка в очередной раз повысить с 9 сентября учетную ставку (процент годовых, под которые НБУ ссужает гривню комбанкам).

"Ставка была повышена на 0,5% до 8,5%, – сообщил Максим Орыщак. – Это служит фактором стабильности гривни на протяжении текущего года, но может не спасти ее от падения до конца года".

Орыщак напомнил, что учетная ставка в этом году уже повышена трижды: 4 марта с 6% до 6,5%, 15 апреля с до 7,5%, 23 июля до 8%.

Другие эксперты добавили ряд причин, позволивших гривне укрепляться и дальше.

Олег Пендзин упомянул: сейчас на рынке уменьшение спроса на валюту в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, поэтому доллар дешевеет на фоне избытка предложения.

"Дискуссии в СМИ и соцсетях о возможности введения осенью очередного локдауна существенно охлаждают спрос на валюту среди импортеров и населения, поверившего было в очередную сезонную девальвацию гривни. То есть, если бы не угроза локдауна – курс доллара пошел бы вверх, как обычно бывает осенью", – конкретизировал Олег Пендзин.

По мнению Александра Охрименко, причины продолжающегося укрепления гривни чисто спекулятивные – ситуативно продавцов валюты больше чем покупателей. Эксперт полагает, что у текущего укрепления курса нет перспективы, и оно может прекратиться в любой момент. Например, из-за всплеска заболеваемости, который приведет к выходу быстрому инвесторов из украинских ценных бумаг и росту с их стороны спроса на валюту.

То, что нерезиденты и сейчас больше продают украинские ОВГЗ, чем покупают, подтвердил Андрей Шевчишин.

"По данным НБУ, с 7 по 9 сентября объемы ОВГЗ на счетах нерезидентов снизились на 1 млрд грн (около 0,7%), – говорит Андрей Шевчишин. – Данные по активности нерезидентов на рынке свидетельствуют о сохранении оттока капитала из бумаг и отсутствии интереса к бумагам на размещении. Так Минфин на очередном аукционе по их продаже смог привлечь лишь 1,37 млрд грн. Но данная тенденция пока не сказывается на рынке, где преобладают продавцы валюты. Поддержку гривне также оказывают новости о рекордных золотовалютных резервах Украины – на 1 сентября они превысили 31,6 млрд долларов".

Чего ожидать на следующей неделе

Все эксперты единодушны: тренд на укрепление гривни сохранится, а регулятор станет ему препятствовать.

Максим Орыщак прогнозирует, что с 13 по 18 сентября средний курс продажи наличного доллара будет колебаться в рамках 26,6-27 грн. Эксперт обратил внимание: удорожание барреля нефти выше 76 долларов окажется сильным сигналом на повышение инфляционного давления в мире и откроет потенциал слабости гривни.

Андрей Шевчишин также за ревальвацию.

"Следим за отметкой 26,6 грн за доллар, которая пока выступает более чем 12-месячным максимумом гривни, – говорит Андрей Шевчишин. – В случае ее преодоления, гривня может укрепиться до 26,5 грн за доллар. Такая крепкая гривня угнетает экспортную активность и бюджетные поступления, поэтому ожидаем при приближении к этим уровням усиления интереса покупателей валюты и контрдействия НБУ по выкупу излишков валюты".

Александр Охрименко говорит, что на неделе курс будет медленно (в пределах 10 коп.) ревальвировать, но опуститься ему до 26,5 грн/доллар не даст Нацбанк, выкупая излишки валюты.

Олег Пендзин ожидает, что гривня сохранит стабильность на нынешнем уровне: 26,6-26,9 грн/доллар.

Продавать или покупать валюту

По оценке экспертов, сейчас сложилась интересная ситуация: приумножить сбережения могут как те, кто верит в крепкую гривню, так и те, кто инвестирует в дешевый доллар. Главное – вовремя "переложиться", как говорят банкиры, из одной валюты в другую.

Александр Охрименко по-прежнему говорит об укреплении гривни до конца сентября. Поэтому еще три недели гривневые вклады по-прежнему останутся выгоднее валютных заначек.

Другие эксперты советуют постепенно переходить из гривневых сбережений в валюту.

"Пока доллар стоит дешевле 27 грн, надо покупать, – уверен Андрей Шевчишин. – Пружина сжимается, нерезиденты выходят из ОВГЗ, новым дополнительным риском для Украины станет то, что РФ и Беларусь теперь – союзное государство. Это риски для нас и военные, и экономические, ведь понятно что будет проводиться единая политика, выгодная РФ".

Такого же мнения и Максим Орыщак.

"Даже текущее решение по монетарной политике, или намерение повысить ставку в будущем до 9%, не спасут от роста цен внутри страны. В таких условиях может начаться рост спроса на валюту, так как люди будут опасаться девальвационных скачков", – подытожил эксперт.

Прогноз известного финансового аналитика о том, каким может быть курс доллара до конца года, смотрите в сюжете.