Долар і євро знову подешевшали – курс НБУ

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 13 вересня

Гривня в Україні продовжує зміцнюватися / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 13 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,68 грн;

1 євро – 31,58 грн;

1 злотий – 6,95 грн;

10 російських рублів – 3,7 грн.

У порівнянні з попереднім банківським днем, 11 вересня, долар і євро подешевшали. Американська валюта впала в ціні на 5 копійок, а євро – на 4 копійки. Злоті і рублі подешевшали на 3 та 4 копійки відповідно.

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На міжбанку 10 вересня торги по долару до вечора вже були на мінімальній активності. Встановилася дуже хитка рівновага між попитом і пропозицією.

Долар подорожчав на 6 копійок в покупці і продажу. До завершення торгів він коштував 26,74/26,76 грн (купівля/продаж).

Євро також став вищим у ціні на 13 копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,64/31,66 грн (купівля/продаж).

Як змінювався курс:

У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.

Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

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