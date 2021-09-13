Долар і євро знову подешевшали – курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 13 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:
- 1 долар США – 26,68 грн;
- 1 євро – 31,58 грн;
- 1 злотий – 6,95 грн;
- 10 російських рублів – 3,7 грн.
У порівнянні з попереднім банківським днем, 11 вересня, долар і євро подешевшали. Американська валюта впала в ціні на 5 копійок, а євро – на 4 копійки. Злоті і рублі подешевшали на 3 та 4 копійки відповідно.
На міжбанку 10 вересня торги по долару до вечора вже були на мінімальній активності. Встановилася дуже хитка рівновага між попитом і пропозицією.
- Долар подорожчав на 6 копійок в покупці і продажу. До завершення торгів він коштував 26,74/26,76 грн (купівля/продаж).
- Євро також став вищим у ціні на 13 копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,64/31,66 грн (купівля/продаж).
Як змінювався курс:
- У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.
- Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
- З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.
Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.