Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
💪 Усик - чемпион! 🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 👑 Фото участниц Мисс Украина-2021
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Доллар и евро взлетели в цене – курс НБУ

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
27 сентября, 08:28
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Нацбанк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 27 сентября
В Украине снова подорожала валюта
В Украине снова подорожала валюта / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 27 сентября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 26,64 грн;
  • 1 евро – 31,21 грн;
  • 1 злотый – 6,78 грн;
  • 10 российских рублей – 3,64 грн.

После выходных валюта подорожала. Доллар вырос на 11 копеек, а евро на 13 копеек. В то же время польский злотый подешевел на 4 копейки.

Реклама

Читайте также:

Курс валют в сентябре

Несмотря на постепенное снижение цены на доллар, гривня может обрушиться в любой момент, говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По мнению эксперта, резкая смена курса может произойти после значительного всплеска заболеваемости COVID-19, который повлечет быстрый выход инвесторов из украинских ценных бумаг и рост их спроса на валюту.

Реклама

Как менялся курс:

  • В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
  • Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Опрос
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.64

Евро (€)

31.22

Российский рубль (₽)

0.36

Угроза мирового кризиса
Как Evergrande оказалась на грани краха

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,77
17,70
30,98
30,69
28,98
17,88
32,59
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,76
28,30
17,56
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять