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Курс доллара снова пошел вверх – каким он будет к концу сентября

Александр Панченко Александр Панченко Обозреватель
26 сентября, 06:09
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Надо ли покупать валюту, чтобы сохранить сбережения
/ Фото: Сегодня

Доллар продолжает интригу: вторую неделю подряд его курс ведет себя одинаково – стабильность, небольшое снижение, а под конец недели рост. Вот и в эту пятницу тренд изменился на противоположный: доллар подорожал, хоть и ненамного. Куда пойдет курс доллара к концу сентября, разобралась "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

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Что произошло с курсом за неделю

После стабильного курса на минувших выходных наличная гривня за понедельник-четверг укрепилась на 7 копеек, до 26,73 грн/доллар в продаже и до 26,54 в покупке. В пятницу тренд, как и неделю назад, изменился: уже доллар начал дорожать. Пока на 7 копеек, достигнув к 26,80 грн/доллар в продаже и 26,60 в покупке. Это на копейку меньше, чем было неделю назад.

Спред (разница между курсами покупки и продажи) расширился, с 17 до 20 коп., причем за счет покупки валюты, а не продажи. То есть интерес банков и обменников к долларовому кэшу снизился.

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Максимальный курс, по которому можно было сдать наличный доллар, – 26,65 грн (на 5 коп. дешевле, чем неделю назад), минимальный курс, по которому можно купить наличный доллар, – 26,67 грн (тоже на 5 коп. дешевле, чем неделю назад). Отметим, что такой высокий курс покупки наблюдается в обменниках, работающих на скупку валюты. Заявленный низкий курс продажи, как правило, виртуальный, по такой цене в наличии долларов нет. Реальный курс продажи начинается с 26,75 грн/доллар, при этом курс покупки – не выше 26,60.

Нацбанк после выходных сперва ослабил гривню на копейку, до 26,71 грн/доллар, но с четверга начал ее укреплять, причем заметно: к пятнице курс достиг 26,53 грн/доллар (-14 коп. за неделю). На понедельник, 27 сентября, Нацбанк установил курс 26,64 грн/доллар, ослабив гривню на 11 копеек.

Анализ ситуации на рынке

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Олег Пендзин отметил, что аукционы Минфина по продаже ценных бумаг сейчас практически сошли на нет и не влияют на состояние дел на валютном рынке. Но курс не растет прежде всего потому, что импортеры пассивны, валюту в основном покупают поставщики критического импорта (топливо, запчасти) и нерезиденты.

Пассивность импортеров, по словам эксперта, объясняется сложной эпидемиологической ситуацией и опасениями более жестких ограничений, что ограничит продажи импортных товаров. Поэтому нет смысла делать значительные закупки.

Нерезиденты продолжают выходить из украинских ОВГЗ, с начала сентября отток составил 4,2 млрд грн, в августе – 7,6 млрд грн. То есть они избавились более чем от 10% украинских ценных бумаг, а на вырученные гривни купили валюту.

Олег Пендзин также утверждает, что Минфин не выполняет планы по привлечению внешних заимствований через аукционы по продаже ОВГЗ, надеясь на транш МВФ в 750 млн долларов, который должен поступить до конца этого года.

"У меня большие сомнения, что МВФ даст нам эти деньги, так как Украина не выполняет взятые обязательства по экономическим показателям и реформированию законодательства, – говорит Олег Пендзин. – И тогда ближе к концу года на фоне дефицита валюты возможен резкий рост курса выше 28 гривен за доллар".

Александр Охрименко уверен, что на межбанковском валютном рынке по-прежнему в целом наблюдается баланс спроса и предложения.

"Небольшие ситуативные колебания продолжаются, наличный рынок следует за межбанком, но не более. Стоит обратить внимание на усилившийся контроль со стороны Нацбанка за ситуацией: регулятор стабильно покупает символические 5 млн долларов в день, как бы показывая, что готов выкупить и больше, если курс доллар начнет опускаться к 26,5 грн, чтобы не допустить чрезмерного укрепления гривни. Это сигнал для тех игроков, которые хотели бы заработать на спекулятивном росте курсе – ничего не выйдет", – отметил Александр Охрименко.

С ним согласен и Максим Орыщак: по его мнению, валютные спекулянты у нас в стране пока не готовы делать ставку на девальвацию гривни, поэтому нет резкого спроса на доллары, что сказывается на его невысоком и достаточно стабильном курсе. Но это не значит, что так будет всегда.

"Среди рисков для гривни мы рассматриваем дешевую стоимость доллара, так как тенденция не меняется с начала года. Этот фактор может провоцировать конвертации с целью среднесрочного удержания иностранной валюты", – отметил Максим Орыщак.

Чего ожидать на следующей неделе

Мнения экспертов в целом совпадают: значительных потрясений курса до конца этого месяца ждать не стоит.

Олег Пендзин прогнозирует, что всю последнюю неделю сентября сохранится так называемый боковой тренд курса, то есть незначительные колебания вверх-вниз. Но наличная гривня при этом ослабеет на 5-7 коп. в продаже, до 26,8-26,85 грн/доллар с последующим прицелом уже в октябре на 27 грн за доллар.

"Скоро конец месяца и возмещение НДС экспортерам, которое сдержит предложение валюты на рынке и будет способствовать ослаблению гривни. Оно уже должно было начаться, но так как покупателей валюты недостаточно, Нацбанку удается сохранять равновесие", – разъяснил Олег Пендзин.

Александр Охрименко говорит, что небольшие колебания курса возможны, в том числе и с изменением тренда по доллару на нисходящий и снова на восходящий, но это не значит, что настала пора девальвации гривни.

"На следующей неделе не ожидается ни существенной девальвации, ни существенной ревальвации гривни, можно сказать, что стабильность зашкаливает. Колебания в пределах 5-7 копеек будут, но не более", – прогнозирует Александр Охрименко.

Максим Орыщак подтвердил свой предыдущий прогноз: с 27 сентября средний курс продажи наличного доллара будет колебаться в рамках 26,6-27 гривен.

"Вторую неделю подряд не меняем наш прогноз, так как все факторы дают нам понимание о стабильности валютного рынка страны. Мы учли и монетарную политику Украины, с повышением ставки до 8,5%, и ситуацию вокруг газовых рисков в Европе, что увеличивает риски инфляции во всем мире, пополнение бюджета Украины за счет налоговой амнистии, падение мировых фондовых индексов", – аргументировал Максим Орыщак.

Продавать или покупать валюту

Александр Охрименко по-прежнему уверен в стабильной гривне не только до конца сентября, но и в октябре. Поэтому гривневые вклады по-прежнему останутся выгоднее валютных заначек.

Другие эксперты советуют постепенно инвестировать в валюту, если ее использование планируется в среднесрочной перспективе – полгода и более.

"Так, уже в конце сентября мы знаем, что бюджет Украины на 2022 год формировали с оглядкой, что средний курс продажи доллара США составляет 28,6 грн. Эта информация в медийном пространстве может подогревать спрос на иностранные накопления", – подытожил Максим Орыщак.

Мнение еще одного финансового аналитика о том, что ждет гривню в этом году, смотрите в сюжете.

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