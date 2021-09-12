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Ринок валют: експерти назвали новий курс долара у вересні

Олександр Панченко Олександр Панченко Оглядач
12 вересня, 06:05
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На їхню думку, зміцніла гривня може обвалитися в будь-який момент
/ Фото: Сьогодні

Долар продовжує дешевшати, незважаючи на початок ділового сезону, коли його курс на хвилі попиту зазвичай зростає. Весь тиждень була плавна девальвація долара, в результаті – мінус 20 копійок і знову нижче 27 гривень. Нагадаємо: рік тому долар у середині вересня коштував на гривню і 40 копійок дорожче, а тренд був висхідним.

Чому гривня як і раніше міцна, і чого очікувати далі у вересні , з'ясувала "Сегодня".

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Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

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Що сталося з курсом за тиждень

Стабільність курсу на рівні 27,03 грн / долар в готівковому продажі і на 20 коп. менше в покупці, закінчилася минулої неділі. З понеділка долар почав дешевшати. Курс знизився до 26,95 грн / долар у продажу і 26,76 в покупці, а до п'ятниці було вже 26,84 і 26,65 відповідно. Такий же курс залишився на вихідні. Спред (різниця між курсами купівлі та продажу) звузився з 21 до 18-19 копійок, що говорило про впевненість банкірів в тому, що стрибки курсу вони не очікують.

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Максимальний курс, за яким можна було здати готівковий долар – 26,73 грн (на 22 коп. дешевше, ніж тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар – 26,75 грн (теж на 22 коп. дешевше, ніж тиждень тому). Відзначимо, що такий високий курс покупки спостерігається в обмінниках, які працюють на скупку валюти. Заявлений низький курс продажу, як правило, віртуальний, за такою ціною в наявності доларів немає. Реальний курс продажу починається з 26,85 грн / долар.

Нацбанк продовжив зміцнювати гривню: з 26,93 – спершу до 26,81, потім до 26,73 грн / долар (на 20 коп. за тиждень). На понеділок, 13 вересня, Нацбанк встановив курс 26,68 грн / долар.

Аналіз ситуації на ринку

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За словами Максима Орищака, найважливіша подія, що вплинула на зміцнення гривні – рішення Нацбанку в черговий раз підвищити з 9 вересня облікову ставку (відсоток річних, під які НБУ позичає гривню комбанкам).

"Ставка була підвищена на 0,5% до 8,5%, – повідомив Максим Орищак. – Це є фактором стабільності гривні протягом поточного року, але може не врятувати її від падіння до кінця року ".

Орищак нагадав, що облікова ставка в цьому році вже підвищена тричі: 4 березня з 6% до 6,5%, 15 квітня з до 7,5%, 23 липня до 8%.

Інші експерти додали ряд причин, що дозволили гривні зміцнюватися і далі.

Олег Пендзин відзначив: зараз на ринку зменшення попиту на валюту в зв'язку з ростом захворюваності коронавірусом, тому долар дешевшає на тлі надлишку пропозиції.

"Дискусії в ЗМІ і соцмережах про можливість введення восени чергового локдауна істотно охолоджують попит на валюту серед імпортерів і населення, котре повірило було в чергову сезонну девальвацію гривні. Тобто, якби не загроза локдауна – курс долара пішов би вгору, як зазвичай буває восени ", – конкретизував Олег Пендзин.

На думку Олександра Охріменка, причини триваючого зміцнення гривні чисто спекулятивні – ситуативно продавців валюти більше ніж покупців. Експерт вважає, що у поточного зміцнення курсу немає перспективи, і воно може припинитися в будь-який момент. Наприклад, через сплеск захворюваності, який призведе до виходу швидкому інвесторів з українських цінних паперів і зростання з їх боку попиту на валюту.

Те, що нерезиденти і зараз більше продають українські ОВДП, ніж купують, підтвердив Андрій Шевчишин.

"За даними НБУ, з 7 по 9 вересня обсяги ОВДП на рахунках нерезидентів знизилися на 1 млрд грн (близько 0,7%), – говорить Андрій Шевчишин. – Дані по активності нерезидентів на ринку свідчать про збереження відтоку капіталу з паперів і відсутності інтересу до паперів на розміщенні.

Так Мінфін на черговому аукціоні з їх продажу зміг залучити лише 1,37 млрд грн. Але дана тенденція поки не позначається на ринку, де переважають продавці валюти. Підтримку гривні також надають новини про рекордні золотовалютні резерви України – на 1 вересня вони перевищили 31,6 млрд доларів ".

Чого очікувати наступного тижня

Всі експерти одностайні: тренд на зміцнення гривні збережеться, а регулятор стане йому перешкоджати.

Максим Орищак прогнозує, що з 13 по 18 вересня середній курс продажу готівкового долара буде коливатися в рамках 26,6-27 грн. Експерт звернув увагу: подорожчання бареля нафти вище 76 доларів виявиться сильним сигналом на підвищення інфляційного тиску в світі і відкриє потенціал слабкості гривні.

Андрій Шевчишин також за ревальвацію.

"Ми стежимо за відміткою 26,6 грн за долар, яка поки виступає більш ніж 12-місячним максимумом гривні, – каже Андрій Шевчишин. – У разі її подолання, гривня може зміцнитися до 26,5 грн за долар. Така міцна гривня пригнічує експортну активність і бюджетні надходження, тому очікуємо при наближенні до цих рівнів посилення інтересу покупців валюти та контрдії НБУ з викупу надлишків валюти ".

Олександр Охріменко каже, що на тижні курс буде повільно (в межах 10 коп.) ревальвувати, але опуститися йому до 26,5 грн / долар не дасть Нацбанк, викуповуючи надлишок валюти.

Олег Пендзин очікує, що гривня збереже стабільність на нинішньому рівні: 26,6-26,9 грн / долар.

Продавати чи купувати валюту

За оцінкою експертів, зараз склалася цікава ситуація: примножити заощадження можуть як ті, хто вірить в міцну гривню, так і ті, хто інвестує в дешевий долар. Головне – вчасно "перекластися", як кажуть банкіри, з однієї валюти в іншу.

Олександр Охрименко, як і раніше говорить про зміцнення гривні до кінця вересня. Тому ще три тижні гривневі вклади, як і раніше, залишаться вигідніше валютних заначок.

Інші експерти радять поступово переходити з гривневих заощаджень в валюту.

"Поки долар коштує дешевше 27 грн, треба купувати, – упевнений Андрій Шевчишин. – Пружина стискається, нерезиденти виходять з ОВДП, новим додатковим ризиком для України стане те, що РФ і Білорусь тепер – союзна держава. Це ризики для нас і військові, і економічні, адже зрозуміло що буде проводитися єдина політика, вигідна РФ ".

Такої ж думки і Максим Орищак.

"Навіть поточне рішення щодо монетарної політики, або намір підвищити ставку в майбутньому до 9%, не врятують від зростання цін всередині країни. В таких умовах може початися зростання попиту на валюту, бо люди будуть побоюватися девальваційних стрибків ", – підсумував експерт.

Прогноз відомого фінансового аналітика про те, яким може бути курс долара до кінця року, дивіться в сюжеті.

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