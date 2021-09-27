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Долар і євро злетіли в ціні – курс НБУ

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
27 вересня, 08:28
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Нацбанк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 27 вересня
В Україні знову подорожчала валюта
В Україні знову подорожчала валюта / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 27 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 26,64 грн;
  • 1 євро – 31,21 грн;
  • 1 злотий – 6,78 грн;
  • 10 російських рублів – 3,64 грн.

Після вихідних валюта подорожчала. Долар зріс на 11 копійок, а євро на 13 копійок. Водночас польський злотий подешевшав на 4 копійки.

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Попри поступове зниження ціни на долар, гривня може обвалитися в будь-який момент, говорить президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

На думку експерта, різка зміна курсу може відбутися після значного сплеску захворюваності на COVID-19, який спричинить швидкий вихід інвесторів з українських цінних паперів і зростання їх попиту на валюту.

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Як змінювався курс:

  • У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.
  • Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

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