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Доллар и евро в Украине нащупали стабильность: официальный курс

18 февраля, 16:11

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 19 февраля

На пятницу, 19 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

18.0219.02Изменение
1 доллар США27,90 грн27,84 грн- 0,06
1 евро33,64 грн33,65 грн+ 0,01
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По сравнению со значениями 18 февраля доллар подешевел на шесть копеек после роста курса на семь копеек в предыдущий банковский день. Курс НБУ так и не пересек отметку в 28 гривен, которую, тем не менее, неоднократно пробивал вверх на межбанке.

А за неделю с 12 по 19 февраля гривня не изменилась в цене по отношению к американской валюте.

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Евро при этом немного подорожал. Официальный курс вырос на копейку после того, как просел на 13 копеек днем ранее.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, почему цены в Украине выросли, несмотря на февральское падение курса доллара, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс гривня курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

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