Долар і євро в Україні намацали стабільність: офіційний курс

На п'ятницю, 19 лютого, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

18.02 19.02 Зміна 1 долар США 27,90 грн 27,84 грн - 0,06 1 євро 33,64 грн 33,65 грн + 0,01

Реклама

У порівнянні зі значеннями 18 лютого долар подешевшав на шість копійок після зростання курсу на сім копійок у попередній банківський день. Курс НБУ так і не перетнув позначку в 28 гривень, яку, однак, неодноразово пробивав угору на міжбанку.

А за тиждень з 12 по 19 лютого гривня не змінилася в ціні проти американської валюти.

Реклама

Євро при цьому трохи подорожчав. Офіційний курс виріс на копійку після того, як просів на 13 копійок напередодні.

Читайте також: Чи загрожує українцям обвал гривні: аналітик оцінив ризики

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора рази, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, чому ціни в Україні зросли, незважаючи на лютневе падіння курсу долара, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама