Долар і євро в Україні намацали стабільність: офіційний курс

На п'ятницю, 19 лютого, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:
|18.02
|19.02
|Зміна
|1 долар США
|27,90 грн
|27,84 грн
|- 0,06
|1 євро
|33,64 грн
|33,65 грн
|+ 0,01
У порівнянні зі значеннями 18 лютого долар подешевшав на шість копійок після зростання курсу на сім копійок у попередній банківський день. Курс НБУ так і не перетнув позначку в 28 гривень, яку, однак, неодноразово пробивав угору на міжбанку.
А за тиждень з 12 по 19 лютого гривня не змінилася в ціні проти американської валюти.
Євро при цьому трохи подорожчав. Офіційний курс виріс на копійку після того, як просів на 13 копійок напередодні.
Читайте також: Чи загрожує українцям обвал гривні: аналітик оцінив ризики
- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора рази, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
А про те, чому ціни в Україні зросли, незважаючи на лютневе падіння курсу долара, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":
Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк