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Долар і євро в Україні намацали стабільність: офіційний курс

18 лютого, 16:11

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 19 лютого

На п'ятницю, 19 лютого, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

18.0219.02Зміна
1 долар США27,90 грн27,84 грн - 0,06
1 євро33,64 грн33,65 грн + 0,01
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У порівнянні зі значеннями 18 лютого долар подешевшав на шість копійок після зростання курсу на сім копійок у попередній банківський день. Курс НБУ так і не перетнув позначку в 28 гривень, яку, однак, неодноразово пробивав угору на міжбанку.

А за тиждень з 12 по 19 лютого гривня не змінилася в ціні проти американської валюти.

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Євро при цьому трохи подорожчав. Офіційний курс виріс на копійку після того, як просів на 13 копійок напередодні.

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора рази, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, чому ціни в Україні зросли, незважаючи на лютневе падіння курсу долара, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

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Джерело: Сьогодні

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