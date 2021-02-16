Доллар и евро откатились после скачка вверх: официальный курс

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 17 февраля

На среду, 17 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

16.02 17.02 Изменение 1 доллар США 27,97 грн 27,83 грн - 0,06 1 евро 33,93 грн 33,77 грн - 0,16

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По сравнению со значениями 16 февраля доллар подешевел на шесть копеек после роста курса на 13 копеек в предыдущий банковский день. Курс НБУ отступил от психологической отметки в 28 гривен, которую при этом уже пробивал вверх на межбанке.

За неделю с 10 по 17 февраля гривня все же ослабла по отношению к американской валюте на 19 копеек.

В тренде Доллар в Украине подбирается к психологической отметке

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Курс евро снова падает. Официальный курс просел на 15 копеек после скачка вверх на 25 копеек днем ранее.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, почему цены в Украине выросли, несмотря на февральское падение курса доллара, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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