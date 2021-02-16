Долар і євро відкотилися після стрибка вгору: офіційний курс

На середу, 17 лютого, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

16.02 17.02 Зміна 1 долар США 27,97 грн 27,83 грн - 0,06 1 євро 33,93 грн 33,77 грн - 0,16

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У порівнянні зі значеннями 16 лютого долар подешевшав на шість копійок після зростання курсу на 13 копійок у попередній банківський день. Курс НБУ відступив від психологічної позначки в 28 гривень, яку при цьому вже пробивав вгору на міжбанку.

За тиждень з 10 по 17 лютого гривня все ж ослабла проти американської валюти на 19 копійок.

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Курс євро знову падає. Офіційний курс просів на 15 копійок після стрибка вгору на 25 копійок днем раніше.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, чому ціни в Україні зросли, незважаючи на лютневе падіння курсу долара, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

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