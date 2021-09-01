Доллар и евро устремились к росту – официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 2 сентября:
|1.09
|2.09
|Изменение
|1 доллар США
|26,89 грн
|27,00 грн
|+0,11
|1 евро
|31,83 грн
|31,93 грн
|+0,10
По сравнению со значениями 1 сентября курс доллара стал выше на 11 копеек, а вот евро стал дороже на 10 копеек.
Что будет с курсом доллара
Как прогнозируют эксперты, в ближайшее время гривня может немного снизиться, как обычно бывает осенью, и направиться в зону 27 грн за доллар.
Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что от того, начнет ли население скупать валюту, зависит, каким будет курс доллара.
"Рубеж 27 гривен за доллар будет преодолен в покупке, а в продаже может быть 27,20 и выше, все зависит от того, начнет ли население скупать валюту, опасаясь дальнейшего подорожания", – прогнозирует Олег Пендзин.
Как менялся курс доллара
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.